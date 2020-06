▲ 【美國示威】白宮外出現「黑宮自治區」 特朗普威脅清場

美國反種族歧視的大規模示威持續,就連白宮外也出現「黑宮自治區」。美國總統特朗普揚言,只要自己仍是美國總統,所有嘗試在華盛頓特區建立自治區的人,都會面臨強硬武力對待。

示威者在當地時間周一晚上,在白宮外拉法耶特廣場(Lafayette Square)內,企圖推倒前美國總統傑克遜(Andrew Jackson)的雕像。

示威者亦在被喻為「總統教堂」的聖約翰座堂,用噴漆噴上「BHAZ」一詞,意即「黑宮自治區」(Black House Autonomous Zone)。其後亦有示威者在法耶特廣場噴上黑宮自治區的字詞。

特朗普在Twitter撰文指:

「只要我仍是你們的總統,在華盛頓特區不會出現自治區。如果有人試圖(這樣做),會面臨強硬武力!」

(There will never be an 'Autonomous Zone' in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!)

特朗普這則帖文,其後遭Twitter隱藏,因認為此言論涉及「謾罵」,但Twitter仍允許網民在點擊警告字句後,繼續查看特朗普該則帖文。

責任編輯:楊心悅