【科網狂潮】TikTok 5月營收按年升9倍　力壓YouTube、Disney+

▲ 字節跳動旗下TikTok(包括內地版抖音)5月份力壓Google 旗下YouTube，成為全球相片及影片App首位。

調查機構Sensor Tower發表的報告指，字節跳動旗下TikTok（包括內地版抖音）5月份力壓Google 旗下YouTube，成為全球相片及影片App首位。

Sensor Tower數據顯示，TikTok 5月份收入逾9,560萬美元，是去年同期的10.6倍，是5月份營收最高的相片及影片App，擊敗排名第二的YouTube及第三的Disney+TikTok有有89%的收入是來自內地版本「抖音」，而6.2%收入則是來自美國，而來自土耳並收入亦佔1.2%。

YouTube期內收入7,830萬美元，按年升77.2%，當中有55.7%收入是來自美國，日本則佔11.8%。Disney+、Twitch及快手則分別排第3至5位。

Sensor Tower較早前發表報告指，TikTok是首個在海外市場獲得龐大用戶群的內地應用程序。5月份，該應用程序的總安裝量超過1.119億，其次是網絡會議工具Zoom。TikTok及內地版抖音全球下載量超過200億。

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