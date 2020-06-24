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【QQ抵500元】哪兩類股份　隨時誕生下一隻騰訊?

股樓投資 15:14 2020/06/24

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股價已很高，市盈率(PE)又很高，主席馬化騰、總裁劉熾平，以及外國大股東南非傳媒巨企Naspers接連減持，仍無阻騰訊(00700)直抵500元，一代股王當之無愧。事實上，若投資者認識騰訊等優質股於微時，長期而言可提供驚人回報。騰訊長升長有神話，不外乎建基於內地互聯網應用，快速普及至不同生活環節，以及一場新冠肺炎疫情後興起的「宅經濟」。因此若要找尋下一隻騰訊，應同樣於新興產業中發掘，下列兩個板塊相信是不二之選。

相關文章：【大行點睇】物管接連高位配股阻升勢　中金點名兩大物管回調壓力大

第一，首推不同股份近年出現集體上升的物管股。物管業務本身具備強現金流特質，需求不太受經濟周期影響。況且不同物管公司背靠內地一眾大型房地產發展商，隨著內房們的新盤落成，亦會相繼讓旗下物管公司參與業務，推動後者增長。一場肺炎疫情，小區物業管理重要性提高，有利物管股調升費用增加收入。國信證券相信，未來10年全國物管行業規模將會繼續上升，在2030年達32,000億元人民幣。

具備央企血統的中海物業(02669)和保利物業 (06049)，在兩者母公司新項目不斷推出下，盈利能見度於同業中處於一線。民企代表方面，率先取得過千億元市值的碧桂園服務(06098) 和受北水歡迎的雅生活(03319) 俱有跑出機會。

另一個板塊，則有藉國策及疫情起飛的醫療行業。生物科技股及網上醫療股股價今年雖突飛猛進，惟一日未見盈利，仍然難判定它們有十倍股的特質。醫療器械市場反正更值注視的一環。老年人口增加，加上內地推動設備國產化，有關企業的市佔率不斷提高。

相關文章：【港股追蹤】這隻醫療股王　上市兩年半累升12倍

骨科器材股愛康醫療(01789)是不折不扣的十倍股。該股於2017年12月，以1.75元招股價上市。該股價格跟隨收入及盈利節節上升，截至今日，該股報24.6元，較招股價累升13倍。若投資者識愛康於微時，在當時以17,500元申請10,000股並持有至今，未計派息，手上持股價值已增至近25萬元。

 

 

撰文 : 投資組

物業管理股 健康醫療股 經濟

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