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【防疫抗疫基金】餐飲相關行業受挫　洗碗業資助計劃今接受申請

商業 14:30 2020/06/24

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「防疫抗疫基金」下設立的洗碗業資助計劃今日（6月24日）開始接受申請。（資料圖片）

新冠肺炎疫情重挫餐飲業，連帶拖累相關行業，例如依賴餐飲生意的洗碗業。食物環境衞生署（食環署）公布，「防疫抗疫基金」下設立的洗碗業資助計劃今日（6月24日）開始接受申請，為受疫情影響的洗碗業界提供紓困援助。

食環署發言人指，防疫抗疫基金督導委員會已批准為洗碗業提供一次性資助的建議。根據計劃，每間合資格並仍在營運的洗碗工場，按其每月平均用水量可獲一次性80,000元或150,000元資助。

計劃申請者須符合相關條件，包括：

1） 遞交申請當日須持有有效的商業登記證，或根據《稅務條例》（第112章）第88條獲豁免繳稅的機構的有關文件；及

2） 須在2020年3月31日或以前設有商業自動洗碗機；

3） 以營業為目的而向食物業客戶提供洗碗服務，並能提供有關證明；

4） 能提供相關業務的水費單；

5） 有關洗碗業務在遞交申請當天和審批申請當天仍在營運；及

6） 沒有接獲食物業界別資助計劃、對學校及專上院校餐飲服務提供者、學校興趣班及校巴服務提供者的紓困資助、零售業資助計劃或會址資助計劃發放的資助。

合資格申請人可由今日起透過食環署網頁提交網上申請，截止申請日期為7月15日。食環署收到填妥的表格及相關文件並經審核後，一般可於約兩至三星期內，將資助款項以劃線支票寄往該申請人的公司地址。

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責任編輯：馬意文

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