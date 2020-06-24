【優惠著數】WeChat Pay HK狂派電子現金券！　最抵惠康買$100減$25

騰訊旗下流動支付平台WeChat Pay HK再推出小程式優惠碼。WeChat Pay HK今日宣布與惠康旗下超級市場及肯德基KFC合作推出專屬優惠，用戶只要利用WeChat Pay掃描指定小程式碼，即可領取電子現金券，於消費時慳更多。

最抵惠康買$100減$25

由即日起至7月26日，用戶以WeChat掃描惠康超級市場、Market Place by Jasons及旗下特色店舖包括Market Place、3hreesixty、Oliver's The Delicatessen及Jasons Ichiba店內的指定小程式優惠碼，即可領取HK$25專屬電子現金券一張，於店內消費滿HK$100時即可使用。推廣期內最多可領3張電子現金券。

此外，於以上商戶單筆消費滿HK$50，即可獲贈專屬印花一個，憑兩個印花可換領HK$10專屬電子現金券一張，於以上商戶消費滿HK$50時可使用。推廣期內最多可換領三張HK$10電子現金券。

換言之，用戶可享有兩者合共HK$105優惠獎賞。

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肯德基KFC—可享HK$27電子現金券

另外，由即日起至7月14日，用戶以WeChat掃描肯德基KFC店內指定小程式碼，可領取HK$9專屬電子現金券一張，消費滿HK$60可使用。

而在KFC消費滿HK$30更可獲專屬印花一個，每三個印花可換領HK$9專屬電子現金券一張，同樣在KFC消費滿HK$60時可使用。推廣期內每名用戶最多可換領2張現金券。兩個優惠合計，用戶合共可享HK$27優惠獎賞。

在整個活動推廣期內，用戶在惠康旗下超市及肯德基KFC合共可享最高HK$132電子現金券。

759 阿信屋都有優惠

由即日起至 2020 年 6 月 30 日，用戶於香港759阿信屋門店以 WeChat Pay HK 消費滿 HK$10可獲專屬電子印花及買住日日賺電子印花各一個。用戶可儲到最多4個專屬電子印花， 憑 2 個電子印花可兌換一張 HK$5 759阿信屋專屬電子現金券，推廣期間最多可獲 4 個電子印花，即共可換到HK$20電子現金券。



而買住日日賺電子印花憑 3 個電子印花可兌換一張 HK$5 電子現金券，適用於指定參與商戶，包括「惠康」、「KFC」及「OK便利店」等，推廣期間最多可獲 6個電子印花。

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