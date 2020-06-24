證監會上年度介入35宗IPO申請、大增84%　全年處罰中介人共4.79億元

▲ 證監會去年介入的IPO申請個案大增。

證監會公布《2019-20年報》，總結至3月底年度的數據。證監會表示，年內審閱303宗上市申請，及監督359宗與收購有關的交易和申請。證監會推行前置式監管方針數年，去年度介入35宗上市申請，認為當中可能存在嚴重的披露問題或影響公眾利益的問題，介入IPO個案較前一年度大增84%或16宗。

證監續指，僅兩名申請人圓滿解答證監會所提事項，並完成上市。有1名申請人在解答關注事項後決定擱置上市。截至3月底，20名申請人未有解答，也沒有繼續進行上市程序；另有12宗申請仍在進行中，但有關申請人尚未充分解答證監所關注的事項。

證監會另公布，就中介人失當行為對20家公司和24名人士作出紀律處分，並處以罰款合共4.79億元，較前一年度9.4億元少，主要由於2018/19年證監會重罰瑞銀等4家保薦人，單計瑞銀，當時就被重罰3.75億元。

值得注意，證監會向持牌人士的罰款，不會落入該會收益，而是落入港府庫房。

證監會收支方面，證監上年總收入為15.91億元，按年跌10%，赤字3.75億元，較去年9,500萬元赤字擴大。證監會解釋，證券市場成交額減少，令徵費收入按年跌4%至14.31億元；其他收費的收入為1.63億元，增28%。證監去年營運支出19.66億元，按年增6%。

至3月底，證監會儲備維持在67億元，其中30億元已預留作日後可能購置辦公室物業之用。

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編輯：麥德銘