【中美角力】日本安保戰略大變 棄美國投中國？想多了

▲ 【中美角力】日本安保戰略大變 放棄引進美國陸基神盾反導系統

《美日安保條約》60周年之際，日本令美國大感不爽。日本放棄購買引進美國陸基神盾反導系統，並着手大幅調整日本國家安全保障戰略。日本戰後國防戰略一面倒依靠美國，如今在美國國際地位下滑、不願支持盟友下變得茫然。不過，日本看來並未在中美之間重新抉擇，日本調整安保戰略一大議題，就是如何在後新冠肺炎疫情時代，在醫療物資上減少對中國依賴。

6月23日是《美日安保條約》生效60周年，惟美日同盟近日迎來新考驗。日本政府上周叫停引進美國陸基神盾（Aegis Ashore）反導系統計劃。日本此前已跟美國簽定1,700多億日圓合約，日本政府現時表示，並不打算完全支付，日本計劃向美方協商收回這筆錢。

陸基神盾，是美國海軍主力艦艇神盾（又稱宙斯盾；日海上自衛隊也有使用）防空反導系統的陸上版本。北韓2017試射洲際彈道導彈後，日本同意向美國採購2套陸基神盾系統，以加強日本導彈防禦能力。

不過，日本引入陸基神盾除了成本高昂和超支，還受到地方強烈反對。日本民眾擔心在家旁邊部署美國反導系統，會令自己自動成為北韓攻擊目標。而且陸基神盾技術也難以跟上導彈科技前進步伐，能否有效提供保護是個疑問。

日本停止採購陸基神盾，中國與俄羅斯相信到鬆了一口氣。中俄一直懷疑，陸基神盾不只是套防禦系統，並可以如美軍艦艇一樣發射戰斧巡航導彈，攻擊陸上目標。戰斧導彈最大射程在2,000公里以上，可從日本可深入中俄國土。

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日本傳媒報道，日本政府棄買陸基神盾，更打算順勢全面調整國防戰略。然而，這不代表日本要放棄美國投向中國。

《日經新聞》報道，日本政府最早本周開會，討論修改《國家安全保障戰略》，這會是首相安倍晉三2012年制定現行戰略以來首次修改，焦點是應對中國。

據悉，日本今次修改安保戰略，主要議題除了尋找陸基神盾替代反導方案，還在於鞏固如何日本經濟安全、防止國防科技外竊、制定網絡和太空國防戰略，以及在後疫情時代加強醫療物資供應鏈。

新冠肺炎疫情暴露了日本口罩、防護衣等供應鏈依賴中國問題，日本因此尋求在戰略物資方面不過度依賴中國。如何加強防止疾病經邊境口岸傳入亦成為探討議題。

日本面對中國影響力不斷上升，問題變得多樣化和更加複雜，有更多時候需要在經濟角度考慮問題。但中日貿易額比美日不相伯仲甚至更大下，日本夾在中美之間還要應付北韓，潛在答案可謂卻愈來愈模糊，愈來愈難找出最佳辦法，不得不頭痛。

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責任編輯：方圓之