國美零售創始人黄光裕已出獄　股價曾升逾24%

▲ 國美創始人黄光裕於2010年被判非法經營罪、內幕交易罪及單位行賄罪罪成，獲判有期徒刑14年。

內地媒體引述消息人士指，國美零售 （00493） 創始人黄光裕近日已出獄，國美零售或將於近日通過公告對外公布具體情況。消息刺激國美系股價急升，國美零售午後升逾24%，收市升17.4%，報1.62元，成交額達13.35億元。國美金融科技 （00628） 升勢更凌厲，曾升近7成，收市升47.3%，報1.09元。

北京市第一中級人民法院表示，根據刑罰執行機關的報請，依法裁定對黄光裕予以假釋，假釋考驗期限為截至2021年2月16日止。

黄光裕於2008年11月因涉嫌賄賂與挪用資金被北京警方拘捕，2010年法院宣判黄光裕非法經營罪、內幕交易罪及單位行賄罪罪成，被判有期徒刑14年，罰6億元人民幣，沒收財產2億元人民幣。

據悉，黄光裕入獄後獲兩次減刑，預計2021年2月16日出獄。而早前市場已多次傳出黄光裕將會出獄的消息。

黄光裕曾為中國最年輕的首富，於2003年被列入《福布斯》中國內地富豪榜，排行27位；2004年則被胡潤百富榜列為中國首富。

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