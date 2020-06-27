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【創業兵團】寄國際件有何注意事項？Spaceship引入AI逐點提醒

商業 08:00 2020/06/27

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早前不少人從外國撲口罩以及入手防疫用品，國際快遞運費比較平台Spaceship提醒寄件注意事項之餘，亦有以成本價出售口罩。

疫情爆發之初，香港陷入前所未見的口罩荒。國際快遞運費比較平台Spaceship早於2月利用採購及快遞優勢，於日本大手訂購口罩，並以成本價40元發售；未料Facebook帖文一出，一周內竟吸引逾30萬個留言，良心價錢亦贏盡口碑。

【創業兵團】國際快遞格價平台Spaceship　營業額衝破2000萬

其創辦人林煥枝憶述，當時為解港人燃眉之急，便在網上詢問預訂數量，原本只打算入手數千盒，超額認購實屬意料之外。「價錢只算上成本及物流，計過可能會蝕錢，但蝕極都是幾萬元的事，就決定去馬。」

後來多番慘遭廠商「cut單」，他仍排除萬難在全球盡力搜羅，皆因「任何情況下，見到香港有困難，都希望幫得幾多得幾多。」截止6月初，賣出約2萬盒來自美國、加拿大及日本等地的口罩，又有售酒精搓手液，體現做生意「講金亦講心」。

spaceship聯合創辦人林煥枝（左）提醒，營商不可只顧賺錢，在社會有需要時應挺身而出，履行企業責任。（曾耀輝攝）

專業指導　解答疑難雜症

寄件時遇上疑難雜症，Spaceship會於App中提供指導，包括撰寫教學文章、於設計用戶界面中隱藏提醒功能，只要用家填寫到指定步驟或對應字眼，就會彈出信息，以助了解禁運用品、包裝寄件等。他透露，現正收集大量數據，訓練人工智能（AI）來推出個人化服務，更快、更準確地逐步指引用家完成下單。

除聊天機械人外，chat room亦設有真人回覆。

由於平台已接合不同物流公司的API（應用程式編程介面），故能即時更新資訊，全球各國的封關措施、口罩出入口限制等統統同步知悉。此外，設有客戶服務中心，跟進特別個案；若寄出易碎物品，需要打木箱及重新包裝，亦有合作夥伴包辦，一併取得滅蟲、除蟲認證。

記者：姚慧儀

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