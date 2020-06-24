【創業兵團】國際快遞格價平台Spaceship　營業額衝破2000萬

▲ Spaceship聯合創辦人林煥枝（左）與黃錦熙透露，該平台最快今年底進軍台灣，加快拓展海外業務。

自反修例風波爆發，加上港區國安法通過在即，移民議題又再熾熱起來。無論是舉家搬遷，抑或續領BNO，寄國際件如何又快又抵？護士出身的80後林煥枝，夥拍多年「波友」黃錦熙，推出國際快遞運費比較平台Spaceship，在動盪時勢與港人齊上齊落。

即時報價 簡化寄件過程

林煥枝早於大學時期創業，網上買賣日本入口的各種產品，又試過開甜品店。考慮到電商的發展潛力，他7年前從私院辭職，並於2年前與黃錦熙聯手投入全球供應鏈相關業務。

不過，公司因涉獵範疇太大，他苦笑「一直在燒錢，蝕足400幾萬」，眼見資源只夠捱多兩個月，而許多網店、電商均需物流支援，二人便決定獨立抽出物流業務。去年9月成立Spaceship，幫市民寄國際速遞時格價，更設有高達半價的運費優惠。

與傳統貨運代理比較，其平台即時報價，不怕被收取海鮮價。以往填寫國際運單，經物流網站處理，起碼需要半小時，spaceship將繁複的寄件過程簡化成4個步驟：報價、申報貨物、預約上門取件時間以及付款，幾分鐘辦妥手續，用家亦可實時追蹤貨件去向。目前平台登記用戶超過4萬，個人用戶佔7成；超過20間速遞公司供選擇。

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▲ 將繁複寄件過程簡化成4個步驟，而且有選項加快完成填表，幾分鐘即辦妥手續。（受訪者提供圖片）

「培養觸覺 非創造需求」

看似順風順水，實情有苦自己知。「無限的失敗才能走到今天，慢慢學識做生意並非要創造需求，而是要發掘社會需要，培養出市場觸覺。」他歎道，成立時起步非常艱難，與聯合包裹（UPS）、聯邦快遞（FedEx）、TNT快遞等大企洽談合作，就花了大半年進行游說。

在2018/19年度，香港郵政就處理超過3.3億份國際空運郵件，惟疫情期間只提供平郵；加上電商逆勢爆升，使物流需求急增。Spaceship至今已處理3萬張定單，錄得逾2,000萬元營業額。

郵寄服務同時見證社會變遷。「社運爆發，眼見不少人續領BNO，排長龍很辛苦，遂於去年11月推出首個寄送BNO申請文件優惠，基本上沒利潤賺，只為回應社會需求。」當時錄得約1,000個BNO速遞委託；今年5月27日再次推出減60元運費時，截至6月1日已爆增至逾3,000個委託。

▲ 平台能即時報價，以寄BNO為例，一份30頁A4紙、大約0.3 kg申請作估算，經折扣後運費可低至227元。（曾耀輝攝）

移民個案亦穩步上升，「收件地主要是美國、澳洲、馬來西亞、泰國、日本、台灣等，全是移民熱點，見過有人寄50箱、近一噸貨，主要是衫褲鞋襪、書籍、小型家具。但最令人失笑的，是有香港男仔寄珍珠奶茶予英國女友，這類寄件就不建議了。」

後生仔向來在社交媒體上打滾，容易接觸新事物，惟要吸引長者使用，就須提高大眾辨別度。他指未來會多做市場推廣，透過路牌廣告、商廈及住宅展示等，讓每一位香港人「主動光顧spaceship」。

記者：姚慧儀