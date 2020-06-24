【騰訊股價】騰訊「大牛價」引拆細憧憬 降入場費非股價（訂戶專享） 金融經濟 13:29 2020/06/24 分享： 科網股王騰訊 （00700） 近日氣勢如虹，股價再創上市新高之餘，更突破500元大關，晉身港股市場唯一「大牛價」股份。隨著股價突破，騰訊每手「入場費」亦超越5萬元，成為全球入場門檻最高藍籌之一，再度引來市場對騰訊拆細的憧憬。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【港交所股價】港股成交未及前紀錄 港交所憑什麼創新高?（訂戶專享） 2020/06/23 【港交所股價】港股成交未及前紀錄 港交所憑什麼創新高?（訂戶專享） 全球央行大放水 為何港股估值有望大提升?（訂戶專享） 2020/06/22 全球央行大放水 為何港股估值有望大提升?（訂戶專享） 新股熱潮帶旺 利港股再發力（訂戶専享） 2020/06/19 新股熱潮帶旺 利港股再發力（訂戶専享） 騰訊擬入主愛奇藝 揭資金為何狂炒閱文升一成（訂戶專享） 2020/06/17 騰訊擬入主愛奇藝 揭資金為何狂炒閱文升一成（訂戶專享） 美股散戶人人做股神 小心樂極生悲（訂戶專享） 2020/06/16 美股散戶人人做股神 小心樂極生悲（訂戶專享） 香港股票 第二上市 騰訊控股（00700） 華潤置地（01109） 阿里巴巴－SW（09988） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入