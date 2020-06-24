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【騰訊股價】騰訊「大牛價」引拆細憧憬 降入場費非股價（訂戶專享）

金融經濟 13:29 2020/06/24

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科網股王騰訊 （00700） 近日氣勢如虹，股價再創上市新高之餘，更突破500元大關，晉身港股市場唯一「大牛價」股份。隨著股價突破，騰訊每手「入場費」亦超越5萬元，成為全球入場門檻最高藍籌之一，再度引來市場對騰訊拆細的憧憬。

...

欄名 : 交易講場

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