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12年努力建立Airbnb業務因疫情消失　創辦人料本地旅遊需求將增加

環球政經 16:42 2020/06/24

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新冠肺炎打擊全球經濟，即使是大企業也無一幸免。Airbnb創辦人Brian Chesky表示，新冠肺炎疫情大流行下，改變了旅遊業發展。

「我們所熟悉的旅遊已經結束。」Brian Chesky接受CNBC訪問時指，他的意思並不是旅遊業已經結束，而是「大眾所認識」的旅遊模式已經結束，永遠不會回復。

相關文章：疫情影響業務　Airbnb裁近1900人

相關文章：Airbnb將於疫情期間提供免費住宿　助醫護抗疫

Brian Chesky於2008年時，與Joe Gebbia和Nathan Blecharczyk創辦共享住宿空間——Airbnb。他表示，在美國的6月業務成績中，Airbnb的預訂量與去年相若，估計這些預訂量是由於人們有需要在國內旅行而產生。

在疫情完結後，大眾將減少前往較熱門地點旅遊，而是選擇到未知的城市旅遊探索。他指出，人們都想離開居所，但希望可以保持安全。「他們不想乘坐飛機、不想有商務旅遊；他們想踏足不同城市，但不想跨越邊界。」Brian Chesky續指，人們願意開車幾百里到一個小社區入住，或許是次疫情會令本地旅增加。

相關文章：【旅遊業復甦】Airbnb本地預訂上升15%　超越疫情前水平

雖然Airbnb也飽受疫情打擊，重創業務，但Brian Chesky相信在疫情完結後，旅遊業會以有別於以往的形式復甦。「因疫情影響，在6周內失去我們用了12年時間所建立的Airbnb業務。」不過，他也強調，旅遊業會恢復常態，但就要等一段時間。

此外，Airbnb早前引述數據指，本地預訂量增長15%。6月5日至7日期間，Airbnb全球總預訂價值（不包括取消或變更預訂）比去年同期上升。

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