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叫停對南韓軍事行動 金正恩做「好人」皇妹「醜人」？

環球社會熱點 17:07 2020/06/24

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叫停對南韓軍事行動 金正恩做「好人」皇妹「醜人」？

南北韓關係繃緊多時，周三（24日）終於出現緩和跡象。韓聯社報道，北韓軍隊正拆除剛在江原道鐵原郡邊境地區安裝的10多台對韓喊話擴音器，從安裝到拆卸僅隔3天。

自6月起，兩韓關係不斷升溫。北韓在月初截斷跟南韓的聯絡渠道，更於月中炸毀兩韓聯絡辦公室，日前更對南韓空投1200萬張反韓傳單，視為「報復性懲罰」。北韓軍隊從周日（21日）開始在邊境地區30多處重新安裝對韓喊話擴音器，然而僅隔3天就將之拆卸。

【南北韓關係】脫北者團體突襲 空投美金及反朝傳單

【南北韓關係】北韓「報復性懲罰」 對南韓撒1200萬張反韓傳單

朝中社報道，國務委員會委員長金正恩周二（23日）主持勞動黨第七屆中央軍事委員會第五次會議預備會議時，決定暫緩執行對韓軍事行動計劃。

有南韓政府官員估計，北韓可能在中央軍事委員會會議前，擱置對韓散佈傳單計劃和邊境對韓喊話。

【南北韓關係】金與正狠批文在寅無恥 南韓：無禮無常識

【南北韓關係】金正恩未炸夠 美媒料再炸金剛山觀光區

英國廣播公司分析指，北韓過去一個月的行動如寫好的劇本，由金與正做「醜人」出面，震懾南韓，軍事行動需得中央軍事委員會通過，故金正恩對行動完全知情；再由金正恩當「好人」，在局勢越趨緊張時，暫緩行動，以彰顯權力，顯示他才是最終話事人。

分析指出，目前的軍事行動只是暫停，而非取消，未來仍有機會恢復相關行動和部署。

記者：葉芷樺

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