【網絡熱話】FaceApp再風靡全球　掀起性別互換Filter熱潮（附教學）

▲ 近日FaceApp捲土重來，推出性別調換功能，成功再度爆紅，就連藝人張繼聰及張振朗都要跟上潮流，利用FaceApp變成女性。

去年網絡上曾經掀起了一股FaceApp「變老熱潮」，不少本地及外國明星爭相試玩。近日FaceApp捲土重來，推出性別調換功能，成功再度爆紅，就連藝人張繼聰都要跟上潮流，利用FaceApp變成女性。

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現時用家只需在Google Play Store或Apple Store下載「FaceApp」程式，並將照片載入到程式中，選取「性別」一欄，就能將照片變成男性或女性，而且更有兩種不同髮型讓用家選擇，甚至可以讓用家看到變裝前後的對比。而藝人張繼聰、張振朗及劉佩玥等人立刻在社交媒體上分享相關圖片。

▲ 上傳圖片後，用家可點選「性別（Gender）」選項，就能將照片變成男性或女性。（FaceApp截圖）

不過事實上，在去年的變老熱潮出現時，FaceApp就被踢爆出現資訊安全疑慮。專家Joshua Nozzi曾質疑，使用該程式的用家需要上傳人臉照片，或可以任意存取用家手機中的所有照片，以及其他個人資料，會引起國家安全及私隱問題。英國Privacy Matters組織亦表示，該程式可追蹤某些用戶數據，作為定位廣告使用。

▲ 台灣網紅蔡阿嘎也透過程式把兒子蔡桃貴變成女生。（蔡桃貴IG截圖）

▲ 藝人劉佩玥也在社交媒體中分享自己透過FaceApp變男性的照片。（劉佩玥IG截圖）

FaceApp開發者Wireless Lab行政總裁Yaroslav Goncharov其後澄清，FaceApp不會為了廣告定位而分享任何數據，並保證資料不會被傳送至俄羅斯，而且所有資料都在上傳後的48小時內被刪掉。不過各位用家在使用任何程式前，都應該小心留意程式條款，保障自己的資訊安全。

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責任編輯：曾曉汶