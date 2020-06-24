【疫市營商】港電子付費加速增長　商戶或需提供電子錢包吸客

▲ 支付服務商FIS最新的數據顯示，至2023年，藉著消費者增加使用銀行轉帳和電子錢包的推動力，香港的電子商務市場預計有40%的增長。（資料圖片）

支付服務商FIS最新的數據顯示，至2023年，藉著消費者增加使用銀行轉帳和電子錢包的推動，香港的電子商務市場預計有40%的增長，價值將超過250億美元（約1,950億港元）。

【疫市營商】Mastercard調查：亞太區消費者減少用現金 企業必須轉型

FIS旗下Worldpay2020年全球支付報告指出，一般零售消費而言，信用卡付款仍然是香港人的首選。港人使用信用卡購物，其中40%和45%分別為網路購物和店內消費。不過，調查亦發現港人的線上和線下支付習慣正在轉型。

【疫市營商】WeChat Pay HK 6月份優惠第一擊 消費20元送7日JOOX VIP

線上支付方面，銀行轉賬 （以12%複合年增長率增長）和電子錢包（以11%複合年增長率增長）持續上升，至2023年，將會佔整體網購48%。同時，預付方式、扣帳卡和貨到付款將被本地消費者逐漸淘汰，分別以27%，14%和13%的複合年增長率下降。

至於線下支付，電子付費的方式也在日漸增長，電子錢包的使用按年增長22%，報告顯示至2023年，將佔整體零售的23%。與此同時，零售購物中現金結賬的使用率則會持續下降，預計在未來五年僅佔離線購物的2％以上。

【電子錢包】AlipayHK用戶搭龍運巴士 即日起可用易乘碼付款

Worldpay 亞太區商戶解決方案總經理Phil Pomford 指，由於電子錢包在未來5年內將佔香港所有線上購物的三分之一，商家需按照消費者喜好提供不同電子錢包。商戶若能夠針對這些持續變化的消費行為，並將其轉變為雙向吸引的在線體驗，將在競爭日益激烈的市場中取勝。

責任編輯：朱悅瀅