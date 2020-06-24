【疫市營商】WeChat Pay HK推新活動　派畫圖利是贏電子現金券（附教學圖）

▲ WeChat Pay HK今日推出全新的「發畫圖利是攞印花」活動。（WeChat Pay HK提供）

疫情下愈來愈多人使用電子錢包。電子錢包除了消費付款外，還可以P2P過數、互派利是、交水電費等。騰訊（00700）旗下流動支付平台WeChat Pay HK今日推出全新的「發畫圖利是攞印花」活動。

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該活動除自己畫畫外，可與朋友「挑機」過關領取利是及兌換獎賞。現時WeChat Pay HK的新舊用戶，只要按照以下步驟：過數、派利是、挑戰畫圖，即有機會領取45元電子現金券。

▲ 揀選發利是後，選擇金額。（WeChat Pay HK提供）

▲ 然後選擇畫圖利是。（WeChat Pay HK提供）

▲ 選擇題目，若不合適可選擇「換一批」。（WeChat Pay HK提供）

▲ 確認發利是時，需要輸入付款密碼。（WeChat Pay HK提供）

▲ 只要好友完成畫圖任務，派利是的用戶便可集齊相關的印花。（WeChat Pay HK提供）

每個題目需不同數量的朋友完成（通常是3或5個），完成後可獲得題目對應的一個印花獎勵。每三個印花可換領一張5元通用電子現金券。而由即日起至7月17日止，每個用戶最多可獲得九個印花，即換取最多三張5元通用電子現金券。並會即時自動發放至用戶的WeChat Pay HK賬戶內，數量有限，先到先得，送完即止。

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另外，WeChat Pay HK還提供其他優惠。

1）由即日起至6月28日，用戶只要透過WeChat Pay HK派一封利是或進行單筆轉賬滿10元，即可領取5元「每週過數人人賞」電子現金劵一張。 2）由即日起至6月30日，每位合資格的WeChat Pay HK新用戶，於錢包內派一封利是、進行單筆轉賬，或透過「轉數快」轉賬滿10元，即可領取20元減10元的電子現金券一張，可於全港所有接受WeChat Pay HK的商戶消費時使用。 3）由即日起至6月28日，用戶每週於錢包透過「轉數快」向不同好友單筆轉賬滿50元，即可領取10元減5元電子現金券一張，可於全港所有接受WeChat Pay HK的商戶消費時使用。

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責任編輯：馬意文