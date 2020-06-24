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【中美貿易協議】庫德洛罕有大讚中國 中美關係急止蝕

環球經濟金融 12:24 2020/06/24

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【中美貿易協議】庫德洛大讚中國 急為納瓦羅補鑊

美國白宮貿易顧問納瓦羅曾失言，指中美貿易戰的協議「已結束」。總統特朗普和白宮經濟顧問庫德洛急急否認及澄清，庫德洛更大讚中國已有更積極行動，履行中美貿易協議，為同僚「補鑊」；外媒形容，庫德洛此舉是為中美關係「止蝕」。庫德洛表示：

「中國仍履行貿易協議，包括關注美國對知識產權被竊的擔憂......他們（中國）實際上已經開始履行協議，不僅是購買大宗商品，更改善一些結構性問題，如知識產權盜竊。」

【中美貿易協議】姆欽：中美恐「玩完」美須獲公平對待

【中美貿易協議】納瓦羅曾稱「玩完」 特朗普急否認

庫德洛（Larry Kudlow）接受霍士新聞訪問時提到，自己認識納瓦羅（Peter Navarro）很久，他是個非常聰明的人，正為特朗普（Donald Trump）努力工作。他認為，納瓦羅只是「失言」（misspoke），其及後的回應已經澄清了。

庫德洛重申：「毫無疑問，中美貿易協議仍存在。」

英媒周二（23日）引述消息指，相信納瓦羅只是「說漏了嘴」，反映其個人對華的鷹派立場，不代表華府立場。該名知情人士續指，中國計劃本月顯着增加進口美國貨。

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記者:韓羚

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