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恒大遭穆迪下調前景展望至「負面」　上半年合約銷售按年升12%

金融經濟 12:22 2020/06/24

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中國恒大遭穆迪下調評級至「負面」。

中國恒大 （03333） 、恒大地產及其子公司遭評級機構穆迪下調前景展望，從「穩定」降至「負面」，以反映該行對其未來12個月至18個月內能否大幅減少短期債務、降低債務槓桿及改善疲弱的毛利率的憂慮。

恒大中午收市報19.72元，微挫0.8%，成交8337.86萬元。

評級亦反映穆迪對內地經濟形勢下行、房地產行業前景的看法。該行認為，恒大流動性偏弱，截至去年底，主要為信託和銀行貸款的短期債務有3720億元（人民幣，下同），而現金僅2290億元，現金與短期債務覆蓋比率為0.6倍。

該行預計，集團未來12至18個月賬上現金及經營性現金流，不足以支付其到期債務和其他負債，換言之，恒大有機會為再融資需求而發新債。

恒大發公告：上半年合約銷售和回款金額實現逆市升

恒大公布6個月營運數據，截至6月22日止，集團物業累計合約銷售金額約達3153億元（人民幣，下同）， 按年增長約11.9%。集團預期6月底前計劃新開盤20個項目，預計上半年合約銷售金額將進一步增長。

另外，銷售回款金額約2873億元，按年增長約53.3%，是由於上半年強勁的合約銷售 ， 預計回款金額仍將繼續增長。

集團強調，在面對疫情影響、行業銷售普遍下滑的情況下，集團合約銷售和回款金額實現逆市大幅上升；對完成2020年全年各項經營目標充滿信心。

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