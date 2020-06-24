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【美股期貨】3大指數期貨轉跌　道指期貨跌逾200點

金融經濟 16:25 2020/06/24

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【美股期貨】3大指數期貨靠穩　道指期貨升12點

美國總統特朗普澄清中美貿易戰首階段協議仍有效，美股隔晚上升。美國財長姆欽（Steven Mnuchin）表示，國會可能在7月通過新刺激法案，預計經濟將於年底前擺脫衰退；白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）稱，新刺激方案可能包括退稅及第二輪現金發放。美股期貨早段靠穩，惟其後轉跌，道指期貨跌逾200點。

【16：24】市場憂慮新冠肺炎疫情反彈，全球病例超過920萬，死亡人數逾47萬，全美各地病例激增。道指期貨跌幅擴大，最新跌226點，報25794點；標指期貨跌24點，報3094點；納指期貨跌50點，報10146點。

【16：00】美股期貨於亞洲時段午後轉跌，道指期貨跌110點，報25910點；標指期貨跌13點，報3104點；納指期貨跌21點，報10174點。

【12：00】道指期貨升12點，報26032點；標指期貨升1點，報3119點；納指期貨升19點，報10215點。

道指隔晚收報26156點，升131點；標指收報3131點，升13點；納指收報10131點，升74點或0.7%，連升8日。

道指升131點港股ADR跌70點　金價創逾7年高

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責任編輯︰梁浩碩

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