【宏觀中國】補繳三年稅款　淘寶店主喊：破產都唔掂！

最近，國內有些電商賣家陸續收到稅務部門發送的補繳近三年漏報稅款的通知。有商家核算後，需要補交稅款和帶納金多達800萬元（人民幣，下同），直呼：「傾家蕩產也交不起！」。若果電商須全面繳稅，豈非電商行業的末日？

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有稅務部門向商家發出通知：「我局在利用大數據進行稅收風險分析過程中，發現你的單位存在涉稅風險。請依據相關規定，對存在的問題進行自查自糾，依法履行納稅義務。」

電商補交稅款通知，凸顯出國內電商的兩大弊端。首先，網上賣家之所以勝過實體店主要在於售價，實行薄利多銷，許多商家沒有將稅款打在售價上來保持競爭力，既有折扣優惠，又要包運費，大部分盈利已讓利予消費者。

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有錢賺交稅，天公地道。更大鑊的是，電商需要「刷單」谷大營業額來增加曝光量，尤其在大型促銷活動，假如這筆營業額也要繳稅，真是「啞子食黃蓮，有苦自己知」。

根據2019年1月實行的《電商法》，規定不管是淘寶還是京東在內的電商賣家，都須依法繳稅。應繳稅款包括增值稅、企業所得法，滯納金等。以公司的年銷售額500萬元為界綫，一般納稅人適用最高的增值稅率為13%，小規模納稅人適用稅率為3%；企業所得稅率為25%。

有分析指，補稅風波，將會淘汰一批不規範的商家。而隨着商家交易逐步規範，勢必導致售價上升，間接降低電商平台的交易量和商家活躍度，以後還有上網淘平貨的日子嗎？