【國泰危機】國泰第二輪無薪假已獲80%員工參與　與首輪看齊、申請期至周日（第二版）

▲ 國泰第二輪無薪假現獲80%員工參與，與首輪看齊。

國泰航空 （00293） 獲港府牽頭啟動390億元資本重組方案，同時宣布啟動新一輪自願無薪假安排。據本報所得資料，國泰航空最新已有8成合資格員工參與第二輪無薪假（SLS2），即與首輪無薪假約8成員工參與比例接近。國泰指，第二輪無薪假申請期限至6月28日（周日）。

國泰原訂本周初截止申請，並在內部通訊指，約有75%員工已表達願意參與計劃，形容反應「非常好（fantastic）」，但仍希望見到更多員工參與。因應部分員工正放取年假以及申請期較首輪申請時間短，國泰決定延長合資格員工提交參與表格的期限，至周日晚上11時59分，並再次感謝同事參與，讚揚他們助公司度過難關。

國泰回應稱，現時參與無薪假的同事比例已增至80%。

國泰主席賀以禮（Patrick Healy）本月初表示，新一輪自願無薪假措施，會要求員工在未來6個月申請放取3周無薪假，大約相當於減薪11%。相對首輪自願無薪假，要求員工在4個月內放取3周無薪假，第二輪無薪假實際減薪幅度相對溫和。

另外，總經理級員工減薪15%，董事級員工減薪20%，執行董事減薪25%，主席和行政總裁減薪30%。

國泰早前公布，已向港府申請保就業計劃。

國泰周三早上股價再跌1%，半日報7.77元，成交1890萬元。

（第二版更新參與員工比例）

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記者：麥德銘