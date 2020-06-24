  • 32°C
香港時間 : 2020624日 (三) 12:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情反彈】福西：未來數周是關鍵 沒收過特朗普減少檢測指令

環球社會熱點 12:01 2020/06/24

分享：

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福西出席國會眾議院聽證會時表示，部分地區感染情況令人不安，非常麻煩，未來數周將是應對反彈的關鍵時刻。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情出現反彈，美國國家過敏症和傳染病研究所所長福西出席國會眾議院聽證會時表示，部分地區感染情況令人不安，非常麻煩，未來數周將是應對反彈的關鍵時刻，並否認總統特朗普在競選造勢大會上提及會減少檢測的說法，指團隊從沒收過相關指令，反而會增加檢測數量。

近日美國新增確診人數反彈至每日3萬人，美國國家過敏症和傳染病研究所所長福西（Dr Anthony Fauci）形容，情況非常麻煩（"That's very troubling to me."），未來數星期將是能否應對疫情反彈的關鍵時刻，特別是佛羅里達州、得州及亞利桑那州等多個州份。

【中美貿易協議】姆欽：中美恐「玩完」美須獲公平對待

【美國疫情】福奇: 至少1個疫苗 7月進入第三階段測試

總統特朗普早前在競選造勢大會上說「為免美國確診數字高企，而放慢測試速度」，福西與美國疾控中心（CDC）主管雷德菲爾德（Dr Robert Redfield）都否認相關說法，並澄清有關部門的高層從沒收過減少檢測的指令；反之，更會增加檢測署數量。至今年秋季，料可每月檢測4000至5000萬次。

雷德菲爾德則提醒國民，要在流感季節來臨時要接種流感疫苗，以免在新冠肺炎及流感同時爆發時，增加染病風險。

【歐洲疫情】安聯：歐洲職位保留計劃 已造成900萬個「殭屍職位」

網壇「一哥」祖高域確診新冠肺炎 祖高域表演賽惹集體感染

美國藥廠Moderna已準備在7月進行第三階段的疫苗測試；福西認為，可望在今年底至明年初研發成功。 

記者：葉芷樺
 

相關文章

【新冠肺炎】康復者捐血救人 男人好過女人？
2020/06/23
【新冠肺炎】康復者捐血救人 男人好過女人？
【德國疫情】1區需再度封城 肉類加工廠爆集體感染
2020/06/23
【德國疫情】1區需再度封城 肉類加工廠爆集體感染
【新冠肺炎】追踪飛沫傳播軌跡 日本8年後再奪世上最強超級電腦
2020/06/23
【新冠肺炎】追踪飛沫傳播軌跡 日本8年後再奪世上最強超級電腦
【美國疫情】特朗普造勢會8職員染疫 2人據報屬特勤局
2020/06/23
【美國疫情】特朗普造勢會8職員染疫 2人據報屬特勤局
【美國疫情】特朗普：倘未緩和 將失200至400萬人命
2020/06/23
【美國疫情】特朗普：倘未緩和 將失200至400萬人命
疫情 傳染病 特朗普 佛羅里達 亞利桑那 美國 美國疾病管制與預防中心 肺炎 流感 全球大流行

上一篇文章

【中美貿易協議】庫德洛罕有大讚中國 中美關係急止蝕

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月24日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】美國勒令鳳凰衛視旗下電台 48小時內停播
【中美角力】美國勒令鳳凰衛視旗下電台 48小時內停播
【中印衝突】印媒：中方首度證實有軍官死亡
【中印衝突】印媒：中方首度證實有軍官死亡
【中美貿易戰協議】納瓦羅曾稱「玩完」 特朗普急否認
【中美貿易戰協議】納瓦羅曾稱「玩完」 特朗普急否認
【美國疫情】特朗普：倘未緩和 將失200至400萬人命
【美國疫情】特朗普：倘未緩和 將失200至400萬人命
新型冠狀肺炎全球疫情（06月24日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月24日 時間12:00）
造勢會場面冷清 紐時：特朗普崩潰、鬧助手
造勢會場面冷清 紐時：特朗普崩潰、鬧助手