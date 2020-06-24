【美國疫情反彈】福西：未來數周是關鍵 沒收過特朗普減少檢測指令

▲ 美國國家過敏症和傳染病研究所所長福西出席國會眾議院聽證會時表示，部分地區感染情況令人不安，非常麻煩，未來數周將是應對反彈的關鍵時刻。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情出現反彈，美國國家過敏症和傳染病研究所所長福西出席國會眾議院聽證會時表示，部分地區感染情況令人不安，非常麻煩，未來數周將是應對反彈的關鍵時刻，並否認總統特朗普在競選造勢大會上提及會減少檢測的說法，指團隊從沒收過相關指令，反而會增加檢測數量。

近日美國新增確診人數反彈至每日3萬人，美國國家過敏症和傳染病研究所所長福西（Dr Anthony Fauci）形容，情況非常麻煩（"That's very troubling to me."），未來數星期將是能否應對疫情反彈的關鍵時刻，特別是佛羅里達州、得州及亞利桑那州等多個州份。

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總統特朗普早前在競選造勢大會上說「為免美國確診數字高企，而放慢測試速度」，福西與美國疾控中心（CDC）主管雷德菲爾德（Dr Robert Redfield）都否認相關說法，並澄清有關部門的高層從沒收過減少檢測的指令；反之，更會增加檢測署數量。至今年秋季，料可每月檢測4000至5000萬次。

雷德菲爾德則提醒國民，要在流感季節來臨時要接種流感疫苗，以免在新冠肺炎及流感同時爆發時，增加染病風險。

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美國藥廠Moderna已準備在7月進行第三階段的疫苗測試；福西認為，可望在今年底至明年初研發成功。

記者：葉芷樺

