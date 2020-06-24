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【人工智能】AWS夥一級方程式　實時數據預測F1賽事結果

科技 11:54 2020/06/24

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AWS宣布與一級方程式賽車（Formula One Group）合作，將為F1賽事新增計算六項實時數據，並透過人工智能（AI）預測比賽結果。

受到新冠肺炎疫情影響，2020年F1一級方程式賽車賽程一度延賽及取消，近日終宣布將於下月5日於奧地利閉門復賽。同時，AWS宣布與一級方程式賽車（Formula One Group）合作，將為F1賽事新增計算六項實時數據，並透過人工智能（AI）預測比賽結果。

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AWS在官方網站提到，計算數據結果將會在本賽季的7月到12月間，以圖形形式顯示在屏幕上，以及電視轉播上播出，讓車迷更能理解車手的決策和行動，以及維修區車隊策略師的決策。

AWS表示，F1將在Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）中儲存了70年歷史比賽數據，AWS也會透過收集車上及賽道傳感器得到的數據，合拼並進行分析。而率先登場的賽車性能得分數據，將會先在奧地利大賽時採用，賽車性能得分是基於賽車動力、抓地力下壓力和延遲等數據綜合形成，並提供低速彎速度、高速彎速度、直道速度和賽車操控四項標準予公眾參考。

其後登場的為車手速度比較和高速及低速過彎性能數據，分別將先後在8月的賽事中登場，分析過往不同車手的速度，讓車迷更了解他們的表現。

今年下半年將會再有三項新數據登場，包括車手駕駛技術評分、車隊研發和全賽季性能得分以及綜合所有數據的排位賽和正賽預測。AWS透露，到時將會透過人工智能計算所有排位賽名次、比賽速度、輪胎管理和超車及防守風格等所有數據，尋找總分最高的車手，預測本季的冠軍。

>>>一級方程式夥拍AWS建創新賽車　迎接2021年賽季

責任編輯：曾曉汶

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