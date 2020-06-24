【疫市營商】Uber Eats進駐迆灣及小西灣　新用戶首單最高減100元（附優惠碼）

▲ 外送平台Uber Eats繼上月中新增港島南區後，今日宣布正式進駐柴灣及小西灣區。（Uber Eats提供）

外賣在疫情下愈來愈多港人選用。外送平台Uber Eats繼上月中新增港島南區後，今日宣布正式進駐柴灣及小西灣區。該些地區的餐廳可開拓新收入來源、擴展客群的同時，港人亦有更多選擇。

【疫市營商】MOS Burger九龍灣新店疫市開張 另推戶戶送3大優惠

現凡於每日早上10時至晚上10時進入Uber Eats App，柴灣及小西灣區新用戶，憑優惠碼「50WAN」首單可享5折優惠（最多可獲100元減免）。該區現有用戶由即日起至6月30 日，於Uber Eats訂購美食滿70港元，並輸入優惠碼「FDWAN」即可免送餐費。

【本地遊】西貢海上珍珠工作坊 KKday推半價優惠26日開搶

另外，Uber Eats亦為其他用戶設有一系列優惠，例如全單85折優惠的限時激安等。優惠詳情（下表）：

優惠 詳情 有效期 限時激安 輸入優惠碼「HK85」於任何餐廳落單即享85折優惠。 即日起至6月28日 BDS信用卡 持有DBS信用卡的新用戶於首單滿100元，輸入優惠碼「DBSN50」即享減50元優惠；以DBS信用卡落單滿120元，輸入優惠碼「DBSE30」可享四次30元優惠。 即日起至 7月31日 免送餐費 憑優惠碼「HKF06」於指定餐廳落單，可享三次滿90元免送餐費優惠。 即日起至 6月30日 免送餐費 憑優惠碼「F07HK」於指定餐廳落單，可享三次滿90元免送餐費優惠。 7月1日至 7月31日 新用戶 輸入優惠碼「HKUE」，首單即享5折優惠（最多可獲100元減免）。 即日起至 8月31日

【疫市營商】WeChat Pay HK夥KFC及惠康 推新消費優惠（內附購物優惠碼）

責任編輯：馬意文