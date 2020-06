▲ 【北斗衛星】中國天網部署完畢 戰時不用再怕美國整蠱

中國北斗衛星導航系統最後一顆組網衛星成功發射,完成全球覆蓋。北斗衛星導航系統由中國自行研發,功能與美國全球定位系統GPS一致,能提供全天候、高精度全球定位和授時服務,民事與軍事意義皆重大非凡。中美衝突有增無減下,北斗衛星導航系統部署完畢,意味中國向擺脫依賴美國邁出一大步,戰時更不用怕美國GPS「整蠱」。有美國專家形容,中國已可以跟美國比肩,是為世界航天大國。

中國周二(23日)成功發射北斗衛星系統最後一顆北斗三號全球組網衛星,提早半年實現了北斗網絡全球覆蓋。這是北斗衛星導航系統第59顆衛星。

中國自2000年發射首顆北斗衛星以來,成功率達到100%。路透社報道指,北斗系統相關服務現時已出口至全球約120個國家。

美國哈佛史密森天體物理中心(Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics)學者麥克道爾(Jonathan McDowell)稱,北斗衛星系統完成組網是件大事。縱他認為北斗在未來10至20年都不會取代GPS,但這是中國投資自身獨立於歐美的重要一步:

「今年是中國航天長遠大計取得成果的時候。中國在某些方面已能跟美國比肩而立,作為世界航天強國。」

(This year is the time when China's long-term space ambitions meet their fruition. In some ways, they stand shoulder-to-shoulder with the U.S. as a major space power.)

北斗衛星系統與美國GPS一樣,除了提供全球定位服務,也具有重要授時(授予時間)功能。衛星定位系統能為電腦網絡較準時間,對現代社會日常生活方方面面都至關重要。

與此同時,中國成功組建獨立衛星導航系統,對國家安全亦有巨大意義。

衛星導航關係到軍隊戰術運用和武器制導,假如依賴美國控制之GPS,美國理論上在戰時可讓解放軍導彈全部打歪。伊朗2011年就曾以GPS欺騙(GPS Spoofing)方式,以錯誤座標誘使美軍一無人機降落將之俘虜。

英國智庫「皇家聯合研究所」(RUSI)研究員斯蒂金斯(Alexandra Stickings)表示,建立能與GPS匹敵的全球衛星定位系統,是中國實現成為太空科技領導者戰略的一大步:

「擁有自家系統的一大好處是使用權利的安全,使你不再依賴其他國家提供服務。例如在戰爭發生時,美國可以拒絕指定地區使用GPS。」

(The main advantage of having your own system is security of access, in the sense that you are not relying on another country to provide it. The US could deny users access over certain areas, for example in times of conflict.)

