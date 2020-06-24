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【中美貿易協議】姆欽：中美恐「玩完」美須獲公平對待

環球經濟金融 11:25 2020/06/24

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【中美貿易戰協議】姆欽：中美經濟關係「玩完」 倘美不獲公平競爭

美國財長姆欽表示，仍然期望中國履行第一階段的中美貿易戰協議。他續稱，如果美國企業不獲公平競爭的營商環境，中美經濟關係將脫勾。另外，姆欽談到美國經濟時稱，預計因新冠肺炎引起的經濟衰退，在年底才結束；總統特朗普早前暗示，在未來數星期會再派錢。

【中美貿易戰協議】納瓦羅曾稱「玩完」 特朗普急否認

【中美角力】美司法部長痛批美企：為私利幫中國

姆欽（Steven Mnuchin）談到中美貿易戰時指出，中國擁有龐大、不斷增長的中產階級市場；如果美國能在公平環境下與中國競爭，美國企業和工人來說，是一個巨大機會。惟他警告，若美企倘不獲公平競爭，兩國經濟關係將「玩完」。

中美經濟關係倘脫勾，對兩國經濟而言，都不是好事，美國經濟或傷上加傷。姆欽預計，由疫情引發的美國經濟衰退，在今年年底前結束。他表示，正考慮再次延長交稅「死線」，以及推出推出新一輪刺激經濟。

儘管經濟師認為，美國經濟復甦需更長時間，但特朗普（Donald Trump）仍對年底復甦感樂觀。他日前表示，正考慮「未來幾周」推出新一輪刺激經濟，包括派錢，並強調金額可觀，但未透露詳情。姆欽料7月可在國會通過方案。

【中美角力】特朗普：中國故意散播疫情 打擊他國經濟

【中澳角力】澳洲外長斥中俄傳播假信息 堅持調查疫情

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記者：韓羚

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