北上資金湧入購A股　5隻股份觸及外資持股比例預警綫

▲ 深交所連續兩日對5隻股份發外資持股預警。

不斷有外資湧入A股，深交所連續兩日對5隻股份發出外資持股預警。據深交所信息顯示，截至6月23日，5隻股份的QFII/RQFII/深股通投資者持股比例超過26%，涉及美的集團（深：000333）、啟明星辰（深：002439）、廣聯達（深：002410）、泰格醫藥（深：300347）、索菲亞（深：002572）。

6月22日，以上5隻股份同時觸及外資持股比例警戒綫，為歷史首次。QFII/RQFII/深股通投資者持股比例分別為：

5隻A股的外資持股比例 23日 22日 美的集團 27.91% 27.93% 啟明星辰 26.56 % 26.05 % 廣聯達 26.44 % 26.32 % 泰格醫藥 26.27 % 26.52 % 索菲亞 27.72 % 27.64 %

根據證監會的相關規定，所有境外投資者對單個上市公司A股的持股比例綜合，不得超過該上市公司股份總數的30%。實際操作中，外資持股臨界點分別為警戒點26%、暫停買入點28%與強制減持點30%。

而美的集團、索菲亞兩隻股份距離暫停買入僅一步之遙。

外資連續13周流入A股市場，且已連續有4個交易日錄得大幅淨買入。 6月18日、19日、22日、23日分別淨買入49.57億元（人民幣，下同）、182.33億元、21.82億元、7.52億元。數據顯示，6月截至23日止，北上資金成交淨買入金額高達523億元。

外資湧入也令5隻股份股價隨之水漲船高：

累計升幅（4月1日至6月23日） 美的集團 25.14% 啟明星辰 9.19% 廣聯達 64.36% 泰格醫藥 47.30% 索菲亞 26.64%

截至11時，美的集團微升0.81%，啟明星辰漲3.27%，索菲亞升2.85%。 廣聯達微跌0.14%，泰格醫藥微跌0.1%。

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