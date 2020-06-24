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【虛擬銀行】平安壹賬通銀行今日啟動試業　特選2000個人客戶參與

金融經濟 11:12 2020/06/24

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平保 （02318） 旗下的平安壹賬通銀行（PAOB）宣布啟動試業。

平保  （02318）  旗下的平安壹賬通銀行（PAOB）宣布啟動試業。在試業期間，平安壹賬通銀行將邀請本港約200間特選貿易中小企業客戶及2,000位個人客戶參與，分別率先體驗該行中小企銀行與個人銀行服務。

試業期間，特選中小企客戶可享受輕鬆快速的開戶服務，並不受最低結餘要求的限制。除開戶、存款及轉賬服務外，平安壹賬通銀行亦致力為中小企客戶提供創新的借貸服務——「壹易貸」，中小企貸款在審批階段無需提交文件；平安壹賬通銀行同時提供「5天放款保證」，即中小企客戶由申請至收到放款只需要5個工作天。

個人銀行服務方面，平安壹賬通銀行爲個人客戶推出「優易賞」優惠計劃。客戶不僅可賺取1%基本存款年利率，還可於優惠期（6月24日至9月9日）内賺取額外的「優易賞」利息。若個人客戶於7月16日或之前在本行成功開立並激活儲蓄賬戶，其合資格存款額可於優惠期間享高達8.8%存款年利率，存款上限8.8萬元。

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中國平安（02318） 個人銀行 虛擬銀行

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