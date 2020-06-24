特朗普威脅武力打擊抗議者　再遭推特貼警告標籤

美國反種族歧視示威潮持續，華盛頓白宮附近周一（22日）有示威者立起「黑宮自治區」（Black House Autonomous Zone， BHAZ ）的告示牌，對此，特朗普（Donald Trump）在推特發文回應稱：「只要我當總統一日，華府就永遠不會有自治區」，並表示白宮將以強勢武力措施應對。

推特 (TWTR) 周二再次對特朗普推文貼警告標籤，並指該推文違反推特規則，因為該則內容對「可識別的群體施以傷害威脅」。

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周一（22日）在華盛頓拉斐特公園（Lafayette Park），數百名示威者聚集示威，並且有 示威者企圖推翻 美國第七任總統安德魯·傑克遜（Andrew Jackson）雕像，隨後遭警察驅散；示威者還在 白宮對面的總統教堂（St. John's Episcopal Church）上，塗寫 「 BHAZ 」 幾個字母，並試圖用路障圍成自治區。

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