【反種族歧視】微軟擬將美國管理層黑人數量翻倍

「黑人的命很重要」（Black Lives Matter, BLM）運動在全美持續，科技大廠也紛紛發生支持並付諸實踐，微軟（Microsoft）本周 二（23日）制定了一個5年多元化目標，力求解決工作環境中種族不平等問題，作為對美國反種族歧視示威活動的響應。

微軟 表示，將追加投資1.5億美元，用於提高企業的多元化和包容性，到2025年將其美國業務中的黑人和非裔美國經理、高級個人貢獻者（senior individual contributor）和高級領導人（ senior leaders） 數量增加一倍。

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本月較早時，Google 也宣布， Google表示，公司將努力增加擔任高階職位的黑人員工數量，到2025年至少30％的領導職位將由少數族裔員工擔任。

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