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員工福利？　Twitter將美國選舉日定為帶薪假期

環球政經 12:15 2020/06/24

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社交平台Twitter 周二（23日）宣布，將美國大選日定為帶薪假期，旨讓美國員工均可抽出時間投票。此外，公司計劃未來將向全球員工提供類似假期，讓他們都可以在各個大選中投票。

其他文章：Twitter打擊假新聞遭特朗普威脅　馬克龍：歡迎搬到法國

其他文章：Twitter封17萬中國賬號　涉為政府「網軍」

據CNBC報道，在一份Twitter透過內部備忘錄向員工表示，選舉投票是重要的一環，如果是在工作日進行，這會是帶薪休假。「由於美國大選舉行日子為工作日（11月3日），公司計劃於這天關閉所有辦公室。」

備忘錄中又指出，如在其他項目的投票中，員工沒有足夠的空餘時間，又或是其身在國家／城市嘗未解決此問題情況出現的話，建議員工盡量抽時間去投票，而他們均可獲得補償。

Twitter表示，員工負責與選舉事務的相關工作，如保障平台安全服務的員工，則需在如常上班。由於美國大選在11月的周二舉行，不少人因為要上班，也難以投票。Twitter以前就曾予2小時時間，讓員工帶薪假投票，不過也有其他公司正將選舉日帶為有薪假期。Ube上周也曾向員工表示，將美國大選日定為公司假期。

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