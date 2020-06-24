【新冠肺炎】北京一確診外賣員 日均接50張單

北京疫情持續，確診個案有新增現象，據人民日報報道，一名47歲確診患者為男性服務人員，於6月1日至17日期間，透過「餓了麼」平台接送訂單送餐，平均每日接約50張單。

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據指，該名男性工作時間為每日早上7時至下午9時，放工後則會開電單車接妻子回家，送餐範圍西起南苑路，東至周莊村，北起天壇東門，南至榴鄉橋，期間到過多地送外賣。該名男患者於21日轉至垂楊柳醫院門診檢查，當日確診。

報道又指，凡曾到新發地批發市場或與接觸過相關人員，都須進行全面核酸檢測。此外，以下人士均須接受檢測：

農貿市場、餐飲、食堂、外賣、快遞、物流等工作人員。

中高風險街鄉醫務人員、防疫一線人員和交通、商超、銀行等服務領域人員。

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