【網易股價】騰訊港交所破頂後乏力　騰訊暫守500元網易接力炒上創新高（第二版）

▲ 半新股網易見炒作。

騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 破頂後乏力。港交所今早曾高見321.8元，現最新報319.8元，而近日另一日強勢股騰訊 （00700） 亦見整固，暫守500關口。另一邊廂，半新股網易 （09999） 見炒作，盤中高見136.4元，創新高；最新報135.9元，升2.5%，成交額約8.1億元。

港交所 （00388） 此前連續兩日破頂，登上320元關。美銀證券昨加入唱好港交所行列，上調目標價至350元，主要反映中證監方星海支持香港推A股衍生品、中概股來港，形容「好消息不斷」，從而更新對港交所的預測。大摩周一已唱好港交所，最新也上調目標價至345元。

大行亦相繼調高騰訊目標價，最牛的摩通大通認為，騰訊將踏入逾十年來最強的遊戲業務周期，因此看600元，較騰訊周二收市價，潛在升幅仍有兩成。

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