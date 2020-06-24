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【網絡安全】Google推出密碼檢查工具　減低黑客入侵機會

科技 10:38 2020/06/24

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Google近日透露，希望能透過不同方式協助用戶改變習慣，例如推出全新的密碼檢查工具，為用戶檢查密碼安全度。

由於現時用戶總會「貪方便」，隨意設定簡單密碼，令黑客有機可乘。Google近日透露，希望能透過不同方式協助用戶改變習慣，例如推出全新的密碼檢查工具，為用戶檢查密碼安全度。

>>>【電子支付】疫情催谷電子支付大趨勢　PayPal：須注意網絡安全風險

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據The Verge報道，Google帳戶安全認證與反濫用資深總經理Mark Risher日前表示：「密碼是互聯網上最糟糕的事情之一。」根據Google和調查公司Harris早前的調查結果顯示，52%的人在多個賬戶中使用同一個密碼，其中更有13%的人在所有賬戶中重複使用該密碼。Risher直言，該壞習慣易令黑客有機可乘。

哈希計算上鏈　無規律數值保私隱

因此Google正不斷研發新功能，盼能讓用戶能更安全使用密碼。例如全新的密碼檢查工具，Google利用哈希計算上區塊鏈，再以加密方式將每個已洩露的用戶名和密碼儲存於數據庫。當用家登陸時，Google就會傳送該數據庫並進行配對。若配對成功，Google就會彈出警告，建議用家更改密碼。

當用家登陸時，Google就會傳送該數據庫並進行配對。若配對成功，Google就會彈出警告，建議用家更改密碼。（Google截圖）

值得一提的是，哈希計算會輸出固定長度且無規律的數值，因此使用哈希計算在加上加密方式，Google就完全無法得知用家的密碼，只會透過電腦計算進行匹配，對帳戶私隱有一定的保障。

>>>【網絡安全】本田總部遭黑客攻擊　暫停工廠生產及關閉辦公室

責任編輯：曾曉汶

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