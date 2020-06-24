騰訊破頂後倒跌市值遜阿里　中資科網與美資FAANG 市值差多少？

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【配股潮】心動股價跌近7% 折讓9%配股淨籌7.67億元
美國納指再創新高，5大焦點科網股「FAANG」除Google 母企Alphabet 外，全數創出新高。瑞午節假期前，港股通暫停交易，欠缺北水買賣下，中資科網股繼續發力炒上，騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 早段曾突破500元、180元心理關口，創出新高，惟其後升幅放慢，騰訊午後倒跌，股價失500元。其他一、二線科網股接力，阿里巴巴微升，市值再度超出騰訊。
小米 （01810） 全日表現亮麗，大升逾9%，半日成交達73.9億元，僅次於騰訊。
中資科網股最新股價和市值
|股份
|股價（全日升幅）
|市值
|騰訊 （00700）
|490.8元（-1.3%）
|46,889億元
|阿里巴巴 （09988）
|221.4元（+0.6%）
|47,516億元
|美團點評 （03690）
|178.4元（+0.9%）
|10,443億元
|京東 （09618）
|234.8元（+2.1%）
|7,256億元
|網易 （09999）
|136.0元（+2.6%）
|4,664億元
|小米 （01810）
|13.88元（+9.1%）
|3,342億元
「FAAN」＋微軟齊創新高
「FAANG」美資科網股方面，Facebook（美：FB）升1.2%至245.2美元、蘋果（美：AAPL）昨升2%至366.5美元，亞馬遜（美：AMZN）升1.9%至2764.41美元，Netflix （美：NFLX）先破頂後跌，收市跌0。4%至466.26美元。
未破頂的Alphabet（美：GOOG）昨升0.9%，收報1464.41美元，與歷史高位1532.11美元，尚有距離。
雖然未列在「FAANG」，微軟（美：MSFT）昨再創出新高，升1.7%，報201.91美元。
總結美國各大科網股，在此輪升勢後，市值依然遠超中資科網股：
|美資科網股
|市值（折合為港元）
|蘋果（美：AAPL）
|123,121億元
|微軟（美：MSFT）
|118,667億元
|亞馬遜（美：AMZN）
|106,859億元
|Alphabet（美：GOOG）
|99,950億元
|Facebook（美：FB）
|53,530億元
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