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騰訊破頂後倒跌市值遜阿里　中資科網與美資FAANG 市值差多少？

金融經濟 16:13 2020/06/24

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騰訊美團網易等中資科網股發力，但市值與「FAANG」仍有距離。

美國納指再創新高，5大焦點科網股「FAANG」除Google 母企Alphabet 外，全數創出新高。瑞午節假期前，港股通暫停交易，欠缺北水買賣下，中資科網股繼續發力炒上，騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 早段曾突破500元、180元心理關口，創出新高，惟其後升幅放慢，騰訊午後倒跌，股價失500元。其他一、二線科網股接力，阿里巴巴微升，市值再度超出騰訊。

小米 （01810） 全日表現亮麗，大升逾9%，半日成交達73.9億元，僅次於騰訊。

中資科網股最新股價和市值

股份 股價（全日升幅） 市值
騰訊 （00700） 490.8元（-1.3%） 46,889億元
阿里巴巴 （09988） 221.4元（+0.6%） 47,516億元
美團點評 （03690） 178.4元（+0.9%） 10,443億元
京東 （09618） 234.8元（+2.1%） 7,256億元
網易 （09999） 136.0元（+2.6%） 4,664億元
小米 （01810） 13.88元（+9.1%） 3,342億元

「FAAN」＋微軟齊創新高

「FAANG」美資科網股方面，Facebook（美：FB）升1.2%至245.2美元、蘋果（美：AAPL）昨升2%至366.5美元，亞馬遜（美：AMZN）升1.9%至2764.41美元，Netflix （美：NFLX）先破頂後跌，收市跌0。4%至466.26美元。

未破頂的Alphabet（美：GOOG）昨升0.9%，收報1464.41美元，與歷史高位1532.11美元，尚有距離。

雖然未列在「FAANG」，微軟（美：MSFT）昨再創出新高，升1.7%，報201.91美元。

總結美國各大科網股，在此輪升勢後，市值依然遠超中資科網股：

美資科網股 市值（折合為港元）
蘋果（美：AAPL） 123,121億元
微軟（美：MSFT） 118,667億元
亞馬遜（美：AMZN） 106,859億元
Alphabet（美：GOOG） 99,950億元
Facebook（美：FB） 53,530億元

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