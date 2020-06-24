【騰訊股價】無北水照炒起　小米炒升7%、美團再破頂

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騰訊港交所破頂後乏力 騰訊暫守500元港交所跌穿320
瑞午節假期前，港股通暫停交易，欠缺北水買賣下，中資科網股繼續發力炒上，騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 早段曾突破500元、180元心理關口，創出新高，惟其後升幅放慢。其他一、二線科網股接力，阿里巴巴升逾1%，市值再度超出騰訊。
小米 （01810） 今早表現亮麗，大升逾7%，成交已達27億元，僅次於騰訊。
至上午10時20分，中資科網股最新股價：
|股份
|股價（早市升幅）
|市值
|騰訊 （00700）
|499.4元（+0.4%）
|47,711億元
|阿里巴巴 （09988）
|223元（+1.4%）
|47,860億元
|美團點評 （03690）
|177.3元（+0.3%）
|10,378億元
|京東 （09618）
|233.4元（+1.5%）
|7213億元
|網易 （09999）
|135.6元（+2.3%）
|4650億元
|小米 （01810）
|13.7元（+7.7%）
|3298億元
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