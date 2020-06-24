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【騰訊股價】無北水照炒起　小米炒升7%、美團再破頂

金融經濟 10:29 2020/06/24

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小米今早股價跑贏其他中資科網股。

瑞午節假期前，港股通暫停交易，欠缺北水買賣下，中資科網股繼續發力炒上，騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 早段曾突破500元、180元心理關口，創出新高，惟其後升幅放慢。其他一、二線科網股接力，阿里巴巴升逾1%，市值再度超出騰訊。

小米 （01810） 今早表現亮麗，大升逾7%，成交已達27億元，僅次於騰訊。

至上午10時20分，中資科網股最新股價：

股份 股價（早市升幅） 市值
騰訊 （00700） 499.4元（+0.4%） 47,711億元
阿里巴巴 （09988） 223元（+1.4%） 47,860億元
美團點評 （03690） 177.3元（+0.3%） 10,378億元
京東 （09618） 233.4元（+1.5%） 7213億元
網易 （09999） 135.6元（+2.3%） 4650億元
小米 （01810） 13.7元（+7.7%） 3298億元

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