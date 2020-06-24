  • 30°C
香港時間 : 2020624日 (三) 10:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】新加坡最大私營耳鼻喉科服務商遞表上市　診所團隊僅13人

金融經濟 10:22 2020/06/24

分享：

新加坡最大耳鼻喉科醫療服務商闖關港股IPO。

新加坡最大私營耳鼻喉科醫療提供商雅善耳鼻喉醫療集團向港交所遞交上市申請，擎天資本為獨家保薦人。雅善目前經營4間診所，僅有22名僱員，其中診所團隊13名，其他為管理層及財務和運營等。

雅善提供耳鼻喉科服務，治療各種常見、罕見耳鼻喉科疑難病症，包括耳科╱神經耳科、過敏科、喉科、 鼻科等亞專科。翻查初步招股書，集團2017年至2019年的營收分別為1024.7萬元（新加坡幣，下同）、1087.1萬元、1079.4萬元，對應的純利分別為400.5萬元、392.8萬元、387.6萬元，呈逐年下降的趨勢。

在耳鼻喉科服務方面，就診一般耳鼻喉科服務的患者人數自2017年逐年下跌，2017年至2019年就診人數分別為，7328人、6858人及6189人，分別按年遞減470人、669人。另外，使用外科服務方面，就診患者人數在期間分別為1144人、1170人和1038人。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

相關文章：【新股IPO】宏力醫療管理今招股　一手入場費約4647元

相關文章：【新股IPO】 弘陽服務明招股一手4343元　恒基李家傑有份投資

相關文章：【新股IPO】永泰生物下周一啟動招股　一手入場費約11111元

香港股票 IPO

上一篇文章

港視股價升4%　HKTVmall將推「外賣自取」服務

下一篇文章

【新股IPO】海普瑞藥業擬集資45億元、入場費10404元　較A股折讓3成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股期貨】貿協結束憂慮略緩+歐元區PMI改善　道指期貨轉升逾200點
【美股期貨】貿協結束憂慮略緩+歐元區PMI改善　道指期貨轉升逾200點
【恒指夜期】納指再升0.7%企穩萬點大關　夜期收市倒跌3點（不斷更新）
【恒指夜期】納指再升0.7%企穩萬點大關　夜期收市倒跌3點（不斷更新）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【保就業計劃】僱主名單出爐　養和拎最多I.T.港視入三甲　優品360獲近1600萬補貼（第三版）
【保就業計劃】僱主名單出爐　養和拎最多I.T.港視入三甲　優品360獲近1600萬補貼（第三版）
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）