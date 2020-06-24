【新股IPO】新加坡最大私營耳鼻喉科服務商遞表上市　診所團隊僅13人

▲ 新加坡最大耳鼻喉科醫療服務商闖關港股IPO。

新加坡最大私營耳鼻喉科醫療提供商雅善耳鼻喉醫療集團向港交所遞交上市申請，擎天資本為獨家保薦人。雅善目前經營4間診所，僅有22名僱員，其中診所團隊13名，其他為管理層及財務和運營等。

雅善提供耳鼻喉科服務，治療各種常見、罕見耳鼻喉科疑難病症，包括耳科╱神經耳科、過敏科、喉科、 鼻科等亞專科。翻查初步招股書，集團2017年至2019年的營收分別為1024.7萬元（新加坡幣，下同）、1087.1萬元、1079.4萬元，對應的純利分別為400.5萬元、392.8萬元、387.6萬元，呈逐年下降的趨勢。

在耳鼻喉科服務方面，就診一般耳鼻喉科服務的患者人數自2017年逐年下跌，2017年至2019年就診人數分別為，7328人、6858人及6189人，分別按年遞減470人、669人。另外，使用外科服務方面，就診患者人數在期間分別為1144人、1170人和1038人。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

相關文章：【新股IPO】宏力醫療管理今招股 一手入場費約4647元

相關文章：【新股IPO】 弘陽服務明招股一手4343元 恒基李家傑有份投資

相關文章：【新股IPO】永泰生物下周一啟動招股 一手入場費約11111元