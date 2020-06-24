【軟銀賣資產】傳T-Mobile配售價為103美元　軟銀套現逾200億美元

▲ 美國流動通訊商T-Mobile協助第二大股東日本軟銀減持股份的安排，T-Mobile據報已經把配售價訂為103美元。

外電報道，美國流動通訊商T-Mobile協助第二大股東日本軟銀減持股份的安排，T-Mobile已經把配售價訂為103美元。T-Mobile周二收市價為107.16美元，創新高，配售價較周二收市價折讓3.88%。以配售價計，軟銀最多套現204.25億美元。

作為協助條件之一，軟銀將給T-Mobile 3億美元，用作支付相關費用。因此，軟銀最多取回現金約201.25億美元（1569.75億港元）。 在今年較早時候併購Sprint Corp.之後，軟銀與Deutsche Telekom成為了T-Mobile的共同持有人。

軟銀周一宣布將出售1.98億股T-Mobile的股份，此次出售的股份相當於軟銀約65% T-Mobile持股。目前軟銀持有約25%T-Mobile股份。

軟銀旗下科技基金Vision Fund以外的投資，錄得逾1萬億日圓非經營虧損。軟銀正在出售數百億美元資產，以籌集資金回購股權和償還債務。孫正義持有的其他主要資產還包括中國電商巨頭阿里巴巴 （09988） 和日本移動運營商軟銀公司的股份。

阿里巴巴 （09988） 股價今早變動不大，最新報221.6元，成交額15.3億元。

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