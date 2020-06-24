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【水災不斷】逾9000人受災　安徽持續強雨 多個村莊被淹　

環球政經 10:22 2020/06/24

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早前，長江三峽大壩水位超逾近2米的防洪限制，處於十霸上游的重慶現80年來最強洪峰，四川省阿壩州當局昨日（23）提升洪水預警。一波未平，一波又起，安徽省六安市受持續降雨所影響，令河道水位上漲倒灌，多個村莊被淹外，安徽內共299座水庫超出限水位，昨日當局又啟動防汛Ⅳ級應急響應，提前調度多個水庫預降水位。

相關文章：【長江三峽大壩】重慶遇80年來最強洪峰　四川提升洪水預警籲民眾「快避險」

綜合內媒報道，位於長江中下游的安徽持續強雨，導致部分河道水位上漲倒灌，數百名市難以外出，裕安區西河口鄉5個村莊亦被淹。此外，當地共8個交通、通訊、電力中斷，近9500人受災。當地淠河橫排頭站水位至54.78米，超警戒水位0.78米，水位仍繼續上漲。該市防汛抗旱指揮部據《六安市防汛抗旱應急預案》規定，決定昨日下午1時啟動防汛Ⅳ級應急響應。

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