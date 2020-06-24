【港股市況】恒生指數高開127點　騰訊升穿500大關開報502元（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期升約118點 道指期貨升46點（不斷更新）

美股上市，美國總統特朗普澄清中美貿易戰首階段協議仍有效，道指收報26156點，升131點。港股若跟ADR走勢，恒生指數料低開約70點，恒指料開報24837點。

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【09：28】滙豐 （00005） 升0.5%，開報37.65元；中移動 （00941） 升0.2%，開報54.85元；友邦 （01299） 升1.5%，開報76元；港交所 （00388） 平開，開報320元。

【09：20】恒生指數高開127點，開報25034點，重上25000關。騰訊 （00700） 破頂升穿500元，開報502元。

【09：13】即月期指開報25065點，升113點或0.5%。

【09：05】人行進行1800億元人民幣7天期逆回購。

【09：00】恒指黑期升約118點，報25014點；道指期貨升46點，報26066點。

【08：30】手遊股心動 （02400） 配股。心動公布，配售2609.42萬股，相當於已發行股本約6.1%，配售股每股29.9元，較上日收市價折讓9.39%。

【配股潮】心動折讓9%配股 淨籌7.67億元

【08：15】宏力醫療管理 （09906） 今日起招股，宏力醫療管理計劃發售1.5億股，招股價介乎1.8元至2.3元，每手2000股，宏力醫療管理入場費為4646.35元，股份預期將於7月10日上市。

【新股IPO】宏力醫療管理今招股 一手入場費約4647元

【07：40】新昌創展 （01781） 繼3月後再發盈警，預期虧損淨額增加。新昌創展公布，集團預期將錄得除稅後虧損淨額約2.96億元，與於3月30日所宣布的除稅後虧損淨額約4500萬元不同。

【盈喜盈警】新昌創展再發盈警 料去年虧損淨額增至近3億元

【07：30】道指收報26156點，升131點；標指收報3131點，升13點；納指收報10131點，升74點或0.7%，連升8日。港股ADR收報24837點，跌70點或0.3%；恒指夜期收報24949點，跌3點，高水42點，未企穩25000關，成交19,233張。

道指升131點港股ADR跌70點 金價創逾7年高

【06：35】港滙強勢，再觸發7.75港元強方兌換保證，金管局於美股收市後承接1.47億美元沽盤，向市場注資11.39億港元，銀行體系結餘將增至1276.57億元。

【港滙強方兌換保證】金管局注資11億港元 一文看清金管局接美元

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責任編輯︰梁浩碩

