【恒指夜期】美股期指倒跌　恒指黑期升幅收窄至不足70點（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期升約118點 道指期貨升46點（不斷更新）

美股昨日強勢，惜恒指升到了25000點左右的技術阻力位即時無力並倒跌。同時，美國部分州分肺炎確診數字回升，令病毒二度大擴散的憂慮重燃，美股三大期指盤前均下挫，連帶恒指夜期反彈亦無力，短期上落市格局勢難改。港股休市，且看外圍在此期間之走勢。

【20：09】美股三大指數期貨倒跌，道期盤前跌幅超過250點，令恒指黑期升幅亦收窄，暫僅彈66點，報24407點。

【17：31】美股三大指數期貨盤前倒升，納指幅度更達30點或0.3%；恒指黑期亦反彈超過200點，處於約24570點水平。

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【16：00】道指期貨再挫，跌367點或1.5%，納指期貨跌0.9%。

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【15：30】歐洲開市後偏軟，英國股市跌1.1%，最多跌1.5%。法國跌0.8%，最多跌1.6%。德國跌0.2%，最多跌1.1%。

收市重大變動資產（截至今晨5時） 道指 25445點 -710點（-2.7%） 最多跌859點（-3.3%） 納指 9909點 -222點（-2.2%） 最多跌289點（-2.9%） 夜期 24477點 -230點（-0.9%） 最多跌332點（-1.3%） 期油 38.02美元 -2.34美元（-5.8%） 最多跌3.1美元（-7.6%） 德股 12093點 -429點（-3.4%） 最多跌429點（-3.4%）

【07：05】恒指黑期跌279點，報24501點。

【07：00】中港端午節周四休市，中國繼續休市。

5月24日

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【04：00】道指跌710點或2.7%，收報25445點，標指跌2.6%，收報3050點，納指跌2.2%，收報9909點。。

【03：00】夜期收報24477點，跌230點。黑期亦跌230點。

【01：49】夜期跌248點，黑期跌323點，道指跌743點，納指跌2.2%。

【00：45】英鎊大跌，滙豐倫敦收市折算報36.65港元，較港低0.9%。

【00：30】歐洲股市回吐，英國跌3.1%，德法跌3.4%及2.9%zxad

▲ 道指上周一亦低見24843點

【23：56】道指跌幅擴至800點；恒指夜期則報24408點，挫299點，低水374點。

【23：28】道指跌幅進一步增加至超過600點；恒指夜期則報24508點，挫199點，低水274點。

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【22：45】道指現時跌幅達475點；恒指夜期則報24594點，跌113點，低水188點。

【22：00】美股跌幅擴大，道指暫挫400點，報25756點；恒指夜期同樣跟跌，報24620點，跌87點，低水162點。

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【21：30】道指開市跌逾250點失26000點大關，恒指夜期則微彈7點，報24714點，低水68點。

【20：34】恒指夜期報24693點，跌14點，低水89點。

【19：24】恒指夜期報24697點，跌10點，低水85點。

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【17：15】恒指夜期開報24666點，最新報24657點，跌50點，低水125點。

【16：20】 港股將於6月25日（週四）端午節假期休市，26日（週五）復市。滬、深股通於6月25日至28日暫停交易，港股通於6月23日至28日停止交易。

美股上市，美國總統特朗普澄清中美貿易戰首階段協議仍有效，道指收報26156點，升131點。恒生指數高開127點，開報25034點，半日微升13點，午後大市隨道期向下，恒生指數最終收報24781點，跌125點。

【16：10】恒指收報24781點，跌125點。國指收報9936點，跌56點。主板成交1154億元。騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 創新高後倒跌。騰訊收報490.8元，跌1.3%；港交所收報317.8元，跌0.7%。傳創始人黃光裕已出獄，國美系造好，國美零售 （00493） 午後破頂，抽升17.4%，收報1.62元。

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【16：00】恒指U盤前跌121點，報24788點。

【15：56】大豐港 （08310） 尾市急飈1倍，高見0.45元，涉24宗成交或30萬元。

【15：41】大市跌幅擴至100點，至24800點邊水平。

【15：30】港股尾市跌約50點，於24900點以下水平。

【15：21】小米 （01810） 升逾9%，高見13.96元挑戰14元水平，成交66.9億元。

【15：00】上證升0.3%；深證升近0.2%；創業板指升0.02%。

【14：20】騰訊 （00700） 跌幅擴大至近1%，低見493元。大市跌約70點，報24838點。

【14：09】拉近網娛 （08172） 破底低見0.054元後倒升，抽升近7成，高見0.103元，成交38.6萬元。

【14：03】港股跌約40點，報24865點。

【13：54】騰訊 （00700） 午後倒跌0.2%，低見496元，今早曾高見505元。

【13：30】國美零售 （00493） 升逾2成，破頂高見1.72元；國美金融科技 （00628） 升6成，破頂高見1.24元。市傳國美創始人黃光裕已出獄。

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【13：02】港股午後初段變動不大，跌約10點，續於24900點水平爭持。小米 （01810） 升逾9%，高見13.92元。

【12：38】恒指黑期於港股中午休市時段升約80點，報24977點；道指期貨升47點，報26067點。

【12：00】恒指中午收報24921點，升13點。國指中午收報10003點，升9點。主板成交637億元。小米 （01810） 升8.7%，中午收報13.82元；騰訊 （00700） 高見505元再創新高，半日收企500關，中午收報500.5元，升0.6%。

【11：50】手機孖寶造好，瑞聲 （02018） 升近4%；舜宇 （02382） 升3.8%。

【11：41】港股中午收市前偏軟，跌約10點，報24895點。

【11：33】康希諾生物 （06185） 升11%，高見217.2元；信達生物 （01801） 升8.3%，破頂高見56.6元。

【11：30】A股個別發展，上證半日升近0.2%；深證跌近0.1%；創業板指跌0.4%。

【10：46】網易 （09999） 升2.3%，高見136.4元創上市新高；阿里巴巴 （09988） 升1.4%；京東 （09618） 升1.7%，高見234.6元。

【10：36】小米 （01810） 升幅擴大至8%，高見13.84元。小米昨公布，經股東大會同意，授權購回不超過公司已發行股份總數10%的股份。

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【10：33】大市再度轉升，恒生指數升約10點，至24900點水平。

【10：03】本港地產股向下，恒地 （00012） 跌0.5%；新地 （00016） 跌1.3%；新世界 （02909） 跌1.4%；信置 （00083） 跌0.6%；長實 （01113） 跌0.8%。

【10：02】大市轉跌，恒指跌約15點，跌穿24900點水平。

【09：59】小米 （01810） 升幅擴大至4.4%，高見13.28元。

【09：58】復星國際 （00656） 升2.5%，高見10.36元。 外電日前引述消息指，復星尋求出售阿里巴巴 （09988） 旗下智能物流網絡菜鳥股權。復星擬以13億美元出售6.7%股權，相當於菜鳥整體估值達200億美元（約1560億港元）。

【阿里巴巴】復星尋求出售菜鳥持股、整體估值逾1500億 阿里擬增持

【09：56】波司登 （03998） 股價績後升逾6%，高見2.63元。波司登截至今年3月底止年度，純利按年升22.6%至12.03億元人民幣，收入升17.4%至121.9億元人民幣，再創新高。波司登建議派末期息6港仙。

波司登績後升逾6% 去年度純利升23%末期息維持6港仙

【09：46】金價升至逾7年高，招金 （01818） 升1.6%；中國黃金 （02099） 升5.9%，SPDF金ETF （02840） 升0.8%，破頂高見1293.5元。

【09：44】大市升幅收窄至不足50點，未企穩25000點。滙豐 （00005） 倒跌0.5%；港交所 （00388） 高見321.8元再創新高後，倒跌0.6%。

【09：43】港股早段維持約100點升幅，於25000點水平爭持。

【09：42】長江生命科技 （00775） 飈兩成，長江生命科技公布，美國食品及藥物管理局已批准旗下專注於腫瘤免疫學的生物製藥公司Polynoma有關黑色素瘤候選疫曲seviprotimut-L的快速通道資格認定（Fast Track designation）申請。

【潛在分拆業務】長江生命科技飈兩成 黑色素瘤疫苗獲快速通道資格

【09：38】中芯 （00981） 股價再升半成，高見27.9元再創新高。

【09：38】保集健康 （01246） 飈近1.7倍，高見0.089元，成交59萬元。

【09：33】ATMX股造好，阿里巴巴 （09988） 升1.6%，高見223.8元；騰訊 （00700） 升1.2%，高見504.5元再創新高；美團點評 （03690） 升1.5%，高見179.9元創新高；小米 （01810） 升1.9%，高見13元。

【09：28】滙豐 （00005） 升0.5%，開報37.65元；中移動 （00941） 升0.2%，開報54.85元；友邦 （01299） 升1.5%，開報76元；港交所 （00388） 平開，開報320元。

【09：20】恒生指數高開127點，開報25034點，重上25000關。騰訊 （00700） 破頂升穿500元，開報502元。

【09：13】即月期指開報25065點，升113點或0.5%。

【09：05】人行進行1800億元人民幣7天期逆回購。

【09：00】恒指黑期升約118點，報25014點；道指期貨升46點，報26066點。

【08：30】手遊股心動 （02400） 配股。心動公布，配售2609.42萬股，相當於已發行股本約6.1%，配售股每股29.9元，較上日收市價折讓9.39%。

【配股潮】心動折讓9%配股 淨籌7.67億元

【08：15】宏力醫療管理 （09906） 今日起招股，宏力醫療管理計劃發售1.5億股，招股價介乎1.8元至2.3元，每手2000股，宏力醫療管理入場費為4646.35元，股份預期將於7月10日上市。

【新股IPO】宏力醫療管理今招股 一手入場費約4647元

【07：40】新昌創展 （01781） 繼3月後再發盈警，預期虧損淨額增加。新昌創展公布，集團預期將錄得除稅後虧損淨額約2.96億元，與於3月30日所宣布的除稅後虧損淨額約4500萬元不同。

【盈喜盈警】新昌創展再發盈警 料去年虧損淨額增至近3億元

【07：30】道指收報26156點，升131點；標指收報3131點，升13點；納指收報10131點，升74點或0.7%，連升8日。港股ADR收報24837點，跌70點或0.3%；恒指夜期收報24949點，跌3點，高水42點，未企穩25000關，成交19,233張。

道指升131點港股ADR跌70點 金價創逾7年高

【06：35】港滙強勢，再觸發7.75港元強方兌換保證，金管局於美股收市後承接1.47億美元沽盤，向市場注資11.39億港元，銀行體系結餘將增至1276.57億元。

【港滙強方兌換保證】金管局注資11億港元 一文看清金管局接美元

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責任編輯︰梁浩碩

