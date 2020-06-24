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【新股IPO】宏力醫療管理今招股　一手入場費約4647元

金融經濟 08:11 2020/06/24

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【新股IPO】宏力醫療管理今招股　一手入場費約4647元

宏力醫療管理 （09906） 今日起招股，宏力醫療管理計劃發售1.5億股，招股價介乎1.8元至2.3元，每手2000股，宏力醫療管理入場費為4646.35元，股份預期將於7月10日上市。

根據弗若斯特沙利文報告，截至去年底，在中國所有綜合性民營營利性醫院中，宏力醫療管理的醫院按運營床位數計排名第3（與其他三間醫院排名相同），2019年住院人次計排名第5，按2019年門診人次計排名第9及按2019年收入計排名16。在中國所有綜合性民營營利性醫院集團中，集團按2019年收入計排名18。

2017年至2019年，收益分別為4.79億元、4.97億元及5.31億元人民幣。淨利潤分別為7170萬元、7350萬元及4990萬元人民幣。

假設超額配股權未獲行使且發售價為每股2.05元，全球發售淨籌約2.59億元，擬將所得款項淨額約29.5%用於為擴建一期大樓提供資金，約26.1%透過收購醫院用於擴展業務，約15.0%用於償還一般借款；10%用作營運資金及其他一般企業用途；約8%用於購買醫療設備，改善及提升信息技術系統，6.3%用於發展藥品供應鏈業務，5.0%用於僱員招聘及培訓。

【新股IPO】 弘陽服務明招股一手4343元　恒基李家傑有份投資

【新股IPO】海普瑞藥業擬集資45億元、入場費10404元　較A股折讓3成

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責任編輯︰梁浩碩

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