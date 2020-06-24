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道指升131點港股ADR跌70點　金價創逾7年高

金融經濟 07:23 2020/06/24

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道指升131點港股ADR跌70點　金價創逾7年高

道指升131點
美股上市，美國總統特朗普澄清中美貿易戰首階段協議仍有效，道指收報26156點，升131點；標指收報3131點，升13點；納指收報10131點，升74點或0.7%，連升8日。

港股ADR跌70點
港股ADR收報24837點，跌70點或0.3%；恒指夜期收報24949點，跌3點，高水42點，未企穩25000關，成交19,233張。

紐約期油跌0.9% 續企40美元水平
市場預計美國原油庫存增加，原油價格先升後回，紐約期油收報40.37美元，跌0.36美元或0.9%，續企40美元以上水平。布蘭特期油收報42.63美元，跌0.45美元或1%。

美滙指數跌近0.4%
美滙指數報96.68，跌近0.4%；歐元兌美元報1.1309；美元兌日圓報106.44。

美國10年期債息報0.71厘。

紐約期金升0.8% 創逾7年高
金價創逾7年高，受惠美元偏軟及低息環境持續，紐約期金收報1782美元，升15.6美元或0.8%，為2012年10月4日以來收市高，現貨金於1784美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩
 

欄名 : 金股滙行情

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