【美股收市】科網龍頭發力 納指新高 道指升131點

美國總統特朗普（Donald Trump）澄清，中美貿易戰首階段協議仍然有效，刺激美股3大指數反覆上漲。道指連升兩日，納指再創新高。

道指收報26156點，升131點；標指收報3131點，升13點；納指收報10131點，升74點或0.7%，連升8日。

科網龍頭發力，蘋果公司、Facebook、亞馬遜、微軟齊創收市新高，升幅介乎0.7%至2.1%。

航空股個別發展，聯合航空計劃發行30億美元優先票據，以增加流動性應對疫情機，股價跌1.3%。

美國商業活動雖然在6月連續第五個月收縮，但下滑速度有所放緩，令市場更加相信疫情引發的衰退即將結束。

美國財長姆欽（Steven Mnuchin）相信，中國將遵守兩國首階段貿易協議承諾。姆欽也預期，美國國會可於7月通過新一輪抗疫紓困法案，集中於幫助人們迅速重返就業崗位，年底美國經濟有可能擺脫衰退。

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）稱，現時美國並未形成具危險性的資產泡沫，不像1990年代後期的科網泡沫，也不像2000年代中期、更加嚴重的房地產市場泡沫 ; 美企正承擔債務去度過疫情期間收入低迷的時期，至今情況仍然向好，但仍需要密切關注有關發展。

中美貿易出現不確定因素，加上多國的確診個案上升，牽動國際油價先升後回。紐約8月期油收市跌0.9%，報40.37美元。倫敦布蘭特8月期油收市跌1%，報42.63美元。