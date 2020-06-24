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討論近兩年立法會暫停審議一手空置稅　地產界：增加供應應從速覓地才是「治標治本」

股樓投資 03:30 2020/06/24

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為打壓發展商「唧牙膏」賣樓手法，政府在2018年6月29日宣佈建議修訂《差餉條例》，就空置的一手私人住宅單位徵收額外差餉，以鼓勵發展商盡早把已落成的一手私人住宅單位推出市場，惟醞釀兩年後，有關政策暫時宣告終止。

立法會周二（23日）繼續召開一手空置稅《條例草案》會議，由於在本屆會期完結前未必有足夠時間完成審議，故委員會主席林健鋒提出中止委會員工作，動議最終獲在席議員一致通過。換句話說，政府短期內不會實施有關政策。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，受到早前空置稅條例草案刊憲後，發展商一手貨尾銷售加快，惟單靠「一手樓空置稅」措施亦無助大幅增加新盤供應，相信暫停實施不會對樓市構成太大影響，亦不會對發展商的推售步伐有所改變，反而增添發展商推盤的靈活性，而增加供應應從速覓地才是「治標治本」。

布少明指出，空置稅措施無疑有助加快發展商推售現樓貨尾步伐，但預期未來私人住宅供應難以大幅增長下，「一手空置稅」對增加新盤供應的作用有限。事實上，預期未來私樓供應減少，若果政府未能在短期覓地建屋，長遠供應依然有限。

他補充，隨著本港利率維持低企，供應量有限及資金充裕的帶動下，相信仍有不少市民擔心銀紙貶值，故仍然會購買物業自用及投資保值，加上剛性需求持續下，樓市長遠仍見支持。重申，由於疫情緩和及利好因素帶動，故維持全年一手成交量約1.8萬宗預測。
 

撰文 : 陳詠妍

布少明 立法會 發展商 一手空置稅

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