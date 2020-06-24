【歐洲疫情】安聯：歐洲職位保留計劃 已造成900萬個「殭屍職位」

安聯（Allianz）表示，歐洲的「空缺職位保留計劃」意味着到2021年，將有約900萬工人再度面臨失業風險，這對許多政府而言，可能是迫在眉睫的問題。

全球企業被迫關閉以遏制新冠病毒的傳播，這對大型和小型企業均造成前所未有的財務壓力。多數歐洲領導人急於實施短期解決方案，以避免失業率急飈。安聯表示，這些短期政策可能會在疫情過後產生新的問題。

安聯首席經濟學家Ludovic Subran在一份報告中寫道：在歐洲5個最大國家中，我們估計有900萬工人或20%的參加短時工作計劃的勞動群體，將在2021年因行業復甦乏力和政策懸崖效應，而面臨更高的失業的風險。

「我們稱這些為「殭屍職位」，各國政府需要採取臨時政策來避免大規模失業。」

安聯表示，目前歐洲5個最大的經濟體中有4,500萬個工作崗位，都在國家就業支持計劃中。

Subran周二受訪時表示，他認為這些政策是好事，但他強調政府必須採取其他舉措進行相輔相成，尤其是對建築、交通和酒店業等打擊最大的行業進行支持。

為了解決「殭屍職位」問題，各國政府應設法避免使勞動力市場「僵化」，而應「努力補充積極的勞動力市場政策， 重點關注那些目前在抗疫一綫部門的調解和重新資格認定。」

據歐盟統計局數據，4月份歐盟失業率從3月份的6.4%上升至6.6%。經濟學家認為未來失業率將繼續走高，最終將取決於經濟復甦階段的發展走向。

為了應對疫情部分經濟挑戰，歐盟正在努力建立一項7500億歐元的投資基金，以幫助支持歐洲的各個部門和企業。該計劃最初於5月下旬提出，但尚未得到27個國家/地區政府和議會的批准。



