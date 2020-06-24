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波司登去年度多賺23%　今年將推更多中價位產品（第二版）

金融經濟 12:51 2020/06/24

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品牌羽絨服業務為波司登最大收入來源，去年錄得收入約95.1億元人民幣。

波司登 （03998） 公布，截至今年3月底止年度，純利按年升22.6%至12.03億元（人民幣，下同），收入升17.4%至121.9億元，再創新高。波司登建議派末期息6港仙。波司登股價績後升逾6%，高見2.63元，中午收市報2.57元，成交額約9799萬元。

首席財務官兼副總裁朱高峰表示，為應對消費升級，波司登持續轉型至中高端市場的中長期策略不會改變，惟疫會影響消費者心理，對價格敏感度愈來愈高，故今年計劃推出更多約1000至1500元人民幣的中價位產品。

4至6月業務仍錄增長

主席兼首席執行官高德康指，下半年疫情走向仍然難以判斷，隨防控工作成常態，內需市場加快回暖，進入秋冬時段，憑公司產品渠道的領先優勢，相信可以保持穩健增長。朱高峰透露，4至6月份淡季中業務仍錄得增長，今次「618購物節」公司於阿里巴巴 （09988） 旗下天貓的銷售按年增長逾倍。

全年業績方面，品牌羽絨服業務仍為波司登最大收入來源，錄得收入約95.1億元，佔總收入78%，升24.2%；貼牌加工管理業務錄得收入約16億元，佔總收入13.2%，升17.8%；女裝業務錄得收入約9.8億萬元，佔總收入的8.1%，下降18.2%。

毛利增加21.7%至67億元；毛利率較去年同期的53.1%，提升1.9個百分點至55%。品牌羽絨服業務毛利率增加2.4個百分點至59.8%，主要由於產品的平均售價上升。

店舖網絡方面，朱高峰表示，不會大規模擴充舖售渠道，專注提升門店效益，料店舖總數波動不大。

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