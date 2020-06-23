  • 30°C
香港時間 : 2020623日 (二) 23:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【黃金價格】紐油期金逼近7年半高位 預示美元貶值潮？

金融經濟 22:45 2020/06/23

分享：

黃金價格迫近1800美元大關，反映美元強勢或難以持續。

投資需求推動黃金價格持續上揚，紐約期金周二（23日）漲逾1%，高見1786.1美元，逼近7年半以來高位。摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）上周指，美國經濟維持長時間宏觀失衡，警告美元或較主要貨幣貶值35%。

【美元崩潰】大摩前亞洲主席羅奇一周兩唱淡美元　「急貶值可以很短期內發生」

自3月股市暴跌，聯儲局開始「無限量寬」以來，市場一直擔憂美元會出現貶值潮。近期美匯指數亦有所回落，最新跌0.7%，報96.37。

值得注意的是，今年來投資者對黃金的投資需求急增，全球最大黃金ETF、道富環球旗下SPDR金ETF（02840）持倉量再創歷史新高。截至上週五（6月19日）黃金持倉量達1159.31噸，實現連續13周增長；今年以來持倉量增加266公噸或30%。

羅奇表示，美國今年初失業率才處於半世紀的低位，但3月疫情大爆發後，逾4900萬人失業。美國在財政和貨幣政策急速，擴表幅度史無前例，聯儲局資產負債表由年初4萬美元急升至7.2萬億美元，都可以匯市急轉的先兆。

相關文章︰【炒油不如炒金？】南方東英：黃金牛市初現 期金槓桿ETF值博

【金價走勢】SPDR金ETF持倉量創歷史新高 今年來累增30%

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 ETF 紐約期金 SPDR金ETF（02840） 金價 黃金

上一篇文章

【中概股回流】中通快遞傳與投行接洽來港第二上市　股價即時倒升逾2%

下一篇文章

富達國際：今年「618」購物節下單金額創新高　顯示電商加速滲透
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】恒指夜期挑戰5000點關　阿里巴巴ADS未追上港股升幅（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期挑戰5000點關　阿里巴巴ADS未追上港股升幅（不斷更新）
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【美股期貨】貿協結束憂慮略緩+歐元區PMI改善　道指期貨轉升逾200點
【美股期貨】貿協結束憂慮略緩+歐元區PMI改善　道指期貨轉升逾200點
【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【保就業計劃】僱主名單出爐　養和拎最多I.T.港視入三甲　優品360獲近1600萬補貼（第三版）
【保就業計劃】僱主名單出爐　養和拎最多I.T.港視入三甲　優品360獲近1600萬補貼（第三版）