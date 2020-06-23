【黃金價格】紐油期金逼近7年半高位 預示美元貶值潮？

▲ 黃金價格迫近1800美元大關，反映美元強勢或難以持續。

投資需求推動黃金價格持續上揚，紐約期金周二（23日）漲逾1%，高見1786.1美元，逼近7年半以來高位。摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）上周指，美國經濟維持長時間宏觀失衡，警告美元或較主要貨幣貶值35%。

【美元崩潰】大摩前亞洲主席羅奇一周兩唱淡美元 「急貶值可以很短期內發生」

自3月股市暴跌，聯儲局開始「無限量寬」以來，市場一直擔憂美元會出現貶值潮。近期美匯指數亦有所回落，最新跌0.7%，報96.37。

值得注意的是，今年來投資者對黃金的投資需求急增，全球最大黃金ETF、道富環球旗下SPDR金ETF（02840） 持倉量再創歷史新高。截至上週五（6月19日）黃金持倉量達1159.31噸，實現連續13周增長； 今年以來持倉量增加266公噸或30%。

羅奇表示，美國今年初失業率才處於半世紀的低位，但3月疫情大爆發後，逾4900萬人失業。美國在財政和貨幣政策急速，擴表幅度史無前例，聯儲局資產負債表由年初4萬美元急升至7.2萬億美元，都可以匯市急轉的先兆。

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