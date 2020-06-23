富達國際：今年「618」購物節下單金額創新高　顯示電商加速滲透

▲ 按富達國際數據，今年「618」購物節累計下單金額暫達2692億元人民幣，較2019年增加了34%

京東「618」購物節部分促銷活動雖將舉行至6月底，惟作為肺炎疫情爆發以來內地首個大型促銷活動，按基金公司富達國際數據，累計下單金額暫達2692億元人民幣，較2019年的購物節增加了34%，成為有史以來金額最高的一年，不可謂不成功。

富達國際基金經理Hyomi Jie表示，「618」購物節的成功，顯示電商在內地市場正加速滲透，對「領先的電子商務平台」，以及「具完備網上銷售策略的品牌」，將有長遠而正面影響。

她形容，電商行業本來在內地市場發展已「很強大」，但疫情引發前所未見的全國封城，對消費者的行為、品牌市場推廣及分銷策略、電子商務平台營運等各方面都產生了深遠影響。Hyomi Jie相信，「可緊貼此變化」的企業，將會有較強勁的復甦能力，而未能跟上此變化的，其受困較長時間。

富達國際基金經理Dale Nicholls則說，互聯網及手機支付發展快速，普及度高企，為電商發展帶來「更大機會」，更指內地電商滲透率較大部分已發展地區高。

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