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【新冠肺炎】慈善賽期間疏於防疫　網壇一哥祖高域及太太同確診

環球政經 22:55 2020/06/23

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網壇「一哥」祖高域（Novak Djokovic）近日先後在塞爾維亞及克羅地亞舉辦網球慈善賽，不料傳出與妻子Jelena雙雙確診新冠肺炎。他發表聲明指，自己由克羅地亞返抵貝爾格萊德後，馬上和家人及團隊接受病毒檢測，自己和妻子呈陽性，但所幸子女未有染病。祖高域又指自己暫時未有任何病徵，將自我隔離14天，並且持續接受檢測。

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祖高域舉辦的慈善賽一共4站，但在第2站的塞爾維亞便確診，而且此前參賽的保加利亞名將迪米洛夫（Grigor Dimitrov）、克羅地亞新星哥力（Borna Coric）、塞爾維亞球手杜斯基（Victor Troicki）及兩名教練亦相繼中招。祖高域對此表示，自己抱著真心和摯誠的態度舉辦慈善賽，希望傳遞團結的訊息，並為有需要的人籌款，本以為可以趁疫情稍緩進行賽事，但現實情況卻非如此，他對每一個因參賽而染病的人都感到極度難過。

職業網球賽季原定在今年8月復賽，美國網球公開賽將在今年8月底閉門舉行，然而網壇接連爆出球員確診，未知復賽計劃會否受影響。

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